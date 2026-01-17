Sem ajuda: aprenda como massagear as costas com essa técnica de alívio quando estiver cansado do trabalho

Livre-se das dores sozinho: veja como massagear as costas usando apenas uma bolinha de tênis e técnicas simples de alívio para o pós-trabalho

Gustavo de Souza - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Ron Lach)

Você chega em casa após um dia exaustivo, a lombar lateja e a única coisa que você deseja é uma massagem relaxante. O problema? Não tem ninguém por perto para ajudar. Para muitos, esse é o cenário comum de quem encara horas de escritório ou rotinas intensas, mas a solução para esse desconforto pode estar guardada em uma gaveta da sua casa.

A automassagem tem ganhado destaque como uma ferramenta essencial de bem-estar, permitindo que qualquer pessoa consiga liberar pontos de tensão sem depender de terceiros ou de equipamentos caros. Com movimentos estratégicos e o uso de objetos simples, é possível simular a pressão de dedos profissionais e garantir um alívio imediato para as costas e ombros.

O segredo da bolinha de tênis contra a parede

Uma das técnicas mais eficazes e “inovadoras” pela sua simplicidade é a utilização de uma bolinha de tênis. Ela funciona como um ponto de pressão móvel que alcança exatamente onde a mão não chega. Ao posicionar a bolinha entre as suas costas e uma parede firme, você consegue controlar a intensidade da massagem apenas com o peso do próprio corpo.

O movimento deve ser lento: deslize para cima, para baixo e para os lados, focando nas áreas onde sente os famosos “nós” de tensão. Ao encontrar um ponto mais dolorido, mantenha a pressão por cerca de 30 segundos enquanto respira profundamente. Essa técnica ajuda na liberação miofascial, soltando a musculatura que ficou contraída durante todo o expediente.

Alívio discreto para quem trabalha sentado

Se você ainda não saiu do trabalho e já sente o peso nas costas, existem manobras que podem ser feitas diretamente na cadeira do escritório. O segredo aqui é o “abraço reverso”. Cruze os braços sobre o peito, segurando os ombros opostos com as mãos, e incline o tronco levemente para frente. Esse movimento alonga as escápulas e abre espaço entre as vértebras.

Outra técnica valiosa é a pressão com os nós dos dedos na região lombar. Com as mãos fechadas, faça movimentos circulares na parte baixa das costas enquanto mantém a coluna ereta. Esses pequenos estímulos aumentam a circulação sanguínea no local, combatendo a rigidez causada pela má postura e garantindo que você termine o dia com muito mais disposição.

Confira a técnica completa no vídeo abaixo:

