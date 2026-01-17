Sua televisão velha pode virar dinheiro na compra de uma nova mesmo se ela estiver estragada

Programas de logística reversa permitem que aparelhos antigos ou danificados sejam trocados e convertidos em descontos reais em suas compras

Gustavo de Souza - 17 de janeiro de 2026

O acúmulo de equipamentos eletrônicos sem utilidade é uma realidade em muitos lares brasileiros. Muitas vezes, um televisor antigo permanece ocupando espaço apenas porque o proprietário desconhece meios viáveis de descarte. O cenário mudou com a popularização de programas que transformam o chamado lixo eletrônico em benefício financeiro direto. Atualmente, é possível entregar um aparelho usado, inclusive com defeitos técnicos ou tela quebrada, para obter abatimentos significativos na compra de um modelo de última geração.

Esta estratégia não apenas alivia o bolso do consumidor, como também resolve um problema ambiental crítico ao retirar componentes pesados de circulação de forma segura.

A mecânica da troca e o crédito imediato

O processo para converter o aparelho antigo em desconto é simplificado para incentivar a adesão em massa. Fabricantes de grande porte, como a Samsung através do programa EcoTroca, permitem que o interessado realize uma pré-avaliação do item de forma online. Após o preenchimento de informações básicas sobre o modelo, um voucher é gerado para ser aplicado no carrinho de compras.

A grande vantagem reside na logística, pois a empresa geralmente se encarrega de buscar o televisor volumoso na residência do cliente. Isso elimina custos de transporte e garante que o usuário não precise se preocupar com a complexidade de levar um objeto pesado até um ponto de coleta específico.

Sustentabilidade aplicada ao consumo moderno

A aceitação de televisores estragados fundamenta o conceito de economia circular, onde materiais como vidro, plástico e metais preciosos são recuperados para a fabricação de novos componentes. Para o mercado, essa prática fideliza o cliente e acelera o ciclo de atualização tecnológica das famílias. Para o meio ambiente, evita que resíduos tóxicos contaminem o ecossistema.

Ao participar dessas iniciativas, o consumidor assume um papel ativo na preservação ambiental enquanto garante o acesso a tecnologias de ponta, como as resoluções 4K e 8K, por um preço muito abaixo da tabela convencional.

