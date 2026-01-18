Entenda por que o assento do vaso não deve ser limpo com papel higiênico

Hábito parece inofensivo, mas pode danificar o material do assento, facilitar o acúmulo de sujeira e até provocar mau cheiro com o tempo

Layne Brito - 18 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Limpar o assento do vaso sanitário com papel higiênico é uma prática comum em muitos lares, especialmente para resolver pequenos respingos do dia a dia.

No entanto, o que pouca gente percebe é que esse costume pode causar danos ao material.

Apesar de macio ao toque, o papel higiênico possui fibras irregulares que, quando esfregadas repetidamente sobre o plástico, provocam microarranhões quase imperceptíveis.

Esses pequenos riscos alteram a superfície lisa do assento e criam frestas onde sujeira, umidade e microrganismos passam a se acumular com mais facilidade.

Com o tempo, o assento perde o brilho, fica com aspecto encardido e pode até reter odores, já que a limpeza superficial deixa de alcançar essas imperfeições.

O problema tende a se agravar quando o papel é usado em superfícies úmidas, pois a fricção aumenta e acelera o desgaste do plástico.

Para evitar esse tipo de dano, a orientação é optar por pano macio, como os de microfibra, ou esponjas suaves, sempre com detergente neutro ou produtos próprios para limpeza de banheiro.

O ideal é limpar sem força excessiva e secar o assento em seguida, reduzindo o acúmulo de umidade e preservando o material por mais tempo.

Quando o assento já apresenta sinais de desgaste causados por limpeza inadequada, ainda é possível tentar recuperar a aparência em casos leves.

Produtos específicos para polimento de plástico podem ajudar a reduzir a aparência dos micro arranhões e devolver parte do brilho.

Outra alternativa é o uso cuidadoso de bicarbonato de sódio dissolvido em água, formando uma pasta suave para remover sujeiras impregnadas nos riscos.

No entanto, quando o dano é mais profundo e o material já está muito poroso, a substituição do assento pode ser a solução mais eficaz.

Pequenas mudanças no jeito de limpar fazem diferença não apenas na estética do banheiro, mas também na higiene e na durabilidade dos materiais.

