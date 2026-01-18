Entenda por que o assento do vaso não deve ser limpo com papel higiênico
Hábito parece inofensivo, mas pode danificar o material do assento, facilitar o acúmulo de sujeira e até provocar mau cheiro com o tempo
Limpar o assento do vaso sanitário com papel higiênico é uma prática comum em muitos lares, especialmente para resolver pequenos respingos do dia a dia.
No entanto, o que pouca gente percebe é que esse costume pode causar danos ao material.
Apesar de macio ao toque, o papel higiênico possui fibras irregulares que, quando esfregadas repetidamente sobre o plástico, provocam microarranhões quase imperceptíveis.
Esses pequenos riscos alteram a superfície lisa do assento e criam frestas onde sujeira, umidade e microrganismos passam a se acumular com mais facilidade.
Com o tempo, o assento perde o brilho, fica com aspecto encardido e pode até reter odores, já que a limpeza superficial deixa de alcançar essas imperfeições.
O problema tende a se agravar quando o papel é usado em superfícies úmidas, pois a fricção aumenta e acelera o desgaste do plástico.
Para evitar esse tipo de dano, a orientação é optar por pano macio, como os de microfibra, ou esponjas suaves, sempre com detergente neutro ou produtos próprios para limpeza de banheiro.
O ideal é limpar sem força excessiva e secar o assento em seguida, reduzindo o acúmulo de umidade e preservando o material por mais tempo.
Quando o assento já apresenta sinais de desgaste causados por limpeza inadequada, ainda é possível tentar recuperar a aparência em casos leves.
Produtos específicos para polimento de plástico podem ajudar a reduzir a aparência dos micro arranhões e devolver parte do brilho.
Outra alternativa é o uso cuidadoso de bicarbonato de sódio dissolvido em água, formando uma pasta suave para remover sujeiras impregnadas nos riscos.
No entanto, quando o dano é mais profundo e o material já está muito poroso, a substituição do assento pode ser a solução mais eficaz.
Pequenas mudanças no jeito de limpar fazem diferença não apenas na estética do banheiro, mas também na higiene e na durabilidade dos materiais.
