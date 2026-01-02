Truque simples para acabar de vez com o cheiro de esgoto no vaso sanitário

Um ingrediente que você já tem no armário da cozinha é o segredo para eliminar o mau odor e higienizar o banheiro de forma definitiva

Ruan Monyel - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Youtube/casapratica)

Quem nunca passou pelo constrangimento de limpar o banheiro de cima a baixo e, poucos minutos depois, sentir aquele odor desagradável vindo do ralo ou do vaso sanitário? O “cheiro de esgoto” é um problema comum em muitos lares brasileiros, mas a solução pode ser muito mais simples e barata do que você imagina.

Embora existam dezenas de desinfetantes potentes no mercado, muitas vezes eles apenas “mascaram” o cheiro por alguns instantes. Para resolver o problema na raiz, existe um truque caseiro utilizando fermento em pó (aquele químico, usado para bolos) que tem surpreendido pela eficácia.

Por que o cheiro de esgoto aparece?

Antes de aplicar a técnica, é importante entender que esse odor geralmente é causado pelo acúmulo de gases no sistema de esgoto ou pelo ressecamento do sifão.

Quando a vedação não está 100% ou há acúmulo de matéria orgânica nas tubulações, o mau cheiro sobe e invade o ambiente.

O passo a passo do truque com fermento

O fermento químico possui propriedades que ajudam a neutralizar a acidez e a eliminar bactérias que causam o mau odor, sem danificar a tubulação.

Você vai precisar de:

3 colheres de sopa de fermento em pó químico;

200ml de água morna (não utilize água fervendo para não danificar a louça ou canos de PVC).

Como fazer:

Limpe o vaso sanitário normalmente com sua rotina de costume.

Despeje as 3 colheres de fermento diretamente na água do vaso.

Em seguida, jogue a água morna por cima.

Deixe a mistura agir por, no mínimo, 4 horas (o ideal é fazer antes de dormir ou antes de sair para o trabalho).

Após o tempo de espera, basta dar a descarga.

Outras dicas de ouro

Se o cheiro persistir, vale conferir dois pontos cruciais no seu banheiro:

O anel de vedação: Aquela borracha que fica embaixo do vaso. Se estiver ressecada, o gás do esgoto escapa facilmente.

O ralo sifonado: Garanta que sempre haja um pouco de água no fundo do ralo, pois ela funciona como uma barreira física contra os gases.

Com esse método simples e econômico, você garante um banheiro com frescor de limpeza por muito mais tempo, sem precisar gastar fortunas com produtos especializados.

