Escolas do Futuro de Goiás abrem inscrições para 647 vagas em cursos técnicos gratuitos

Candadituras podem ser feitas de forma online e oportunidades abrangem cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia

Gabriella Pinheiro - 18 de janeiro de 2026

Basileu França, em Goiânia, é uma das Escolas do Futuro. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

As Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) abriram inscrições para cursos técnicos gratuitos de nível médio em diferentes áreas de atuação.

Ao todo, estão sendo ofertadas 647 vagas nos segmentos de Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, distribuídas entre as unidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Valparaíso de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Mineiros.

Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de janeiro, por meio do site efg.org.br/editaiscursos.

Para participar, é necessário que o candidato esteja cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio ou já tenha concluído essa etapa, além de possuir idade mínima de 16 anos. Para os cursos na modalidade de Ensino a Distância (EAD), a idade mínima exigida é de 18 anos.

A seleção será realizada por meio de ranqueamento, considerando a média global das notas obtidas no último ano do ensino médio concluído, ou a média das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

As EFGs disponibilizam 20 turmas nas modalidades presencial e EAD, com carga horária que varia entre 960 e 1.440 horas.

Neste ano, as unidades ofertarão cursos nas áreas de Empresas Digitais, Marketing e Mídias Sociais, Desenvolvimento Web Mobile e Ciência de Dados.

Os resultados preliminares serão divulgados no site das Escolas do Futuro de Goiás no dia 29 de janeiro. As aulas estão previstas para começar na primeira quinzena de fevereiro.

