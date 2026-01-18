Exército convoca brasileiros nascidos em 2008 para o alistamento militar obrigatório

Prazo segue até 30 de junho e quem não se alistar pode pagar multa e enfrentar restrições em documentos e serviços

Isabella Valverde - 18 de janeiro de 2026

Alistamento militar é obrigatório para homens com 18 anos e opcional para mulheres da mesma idade. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Exército Brasileiro deu início ao Alistamento Militar 2026, obrigatório para jovens do sexo masculino nascidos em 2008, que completam 18 anos neste ano.

O prazo começou em 1º de janeiro e segue até 30 de junho, período em que é necessário regularizar a situação militar para evitar multas e restrições civis.

Pelo segundo ano consecutivo, o alistamento também está aberto para mulheres, de forma voluntária. Nesse caso, a inscrição não é obrigatória e depende do interesse da candidata.

As inscrições podem ser realizadas pela internet, no site oficial do Alistamento Militar, inclusive por brasileiros que residem no exterior.

Também é possível se alistar presencialmente, a partir de 2 de janeiro, na Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima, com endereços disponíveis online.

Após o cadastro, os jovens passam pelas próximas etapas do processo, como seleção geral, inspeção de saúde e avaliação física.

O Exército, a Marinha e a Aeronáutica avaliam a necessidade de incorporação, o que significa que o alistamento não garante convocação automática.

Em muitas regiões do país, o número de inscritos é maior do que o total de vagas existentes, o que leva à dispensa de parte dos candidatos.

No segundo semestre de 2026, os alistados seguem para as fases de seleção e designação. Já o Serviço Militar começa em 2027, com duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais, por até oito anos, conforme interesse das Forças Armadas e do militar.

Quem perde o prazo de 30 de junho continua obrigado a regularizar a situação, mas passa a ficar em débito com o Serviço Militar e pode pagar multa.

No segundo trimestre de 2025, o valor era de R$ 6,38, corrigido trimestralmente pelo IPCA-E, com pagamento possível via PIX, cartão de crédito ou GRU.

Apesar do receio de muitos jovens, não há previsão de prisão para quem deixa de se alistar. A penalidade é administrativa.

Enquanto estiver irregular, o cidadão pode ficar impedido de tirar ou renovar passaporte, se matricular em instituições de ensino, prestar concurso público, assumir cargo público, obter carteira profissional e firmar contratos com o poder público.

As obrigações militares seguem válidas até 31 de dezembro do ano em que o cidadão completa 45 anos.

