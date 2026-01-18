Exército convoca brasileiros nascidos em 2008 para o alistamento militar obrigatório
Prazo segue até 30 de junho e quem não se alistar pode pagar multa e enfrentar restrições em documentos e serviços
O Exército Brasileiro deu início ao Alistamento Militar 2026, obrigatório para jovens do sexo masculino nascidos em 2008, que completam 18 anos neste ano.
O prazo começou em 1º de janeiro e segue até 30 de junho, período em que é necessário regularizar a situação militar para evitar multas e restrições civis.
Pelo segundo ano consecutivo, o alistamento também está aberto para mulheres, de forma voluntária. Nesse caso, a inscrição não é obrigatória e depende do interesse da candidata.
- Com investimento de R$ 60 milhões, trem que terá velocidade chegando a 320 km/h vai conectar duas das maiores cidades do Brasil em menos de 02h
- Varejista presente em mais de 60 países anuncia abertura de primeira unidade no Brasil
- 150 mil investidores concluíram pedido de ressarcimento de valores do Master, diz FGC
As inscrições podem ser realizadas pela internet, no site oficial do Alistamento Militar, inclusive por brasileiros que residem no exterior.
Também é possível se alistar presencialmente, a partir de 2 de janeiro, na Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima, com endereços disponíveis online.
Após o cadastro, os jovens passam pelas próximas etapas do processo, como seleção geral, inspeção de saúde e avaliação física.
O Exército, a Marinha e a Aeronáutica avaliam a necessidade de incorporação, o que significa que o alistamento não garante convocação automática.
Em muitas regiões do país, o número de inscritos é maior do que o total de vagas existentes, o que leva à dispensa de parte dos candidatos.
No segundo semestre de 2026, os alistados seguem para as fases de seleção e designação. Já o Serviço Militar começa em 2027, com duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais, por até oito anos, conforme interesse das Forças Armadas e do militar.
Quem perde o prazo de 30 de junho continua obrigado a regularizar a situação, mas passa a ficar em débito com o Serviço Militar e pode pagar multa.
No segundo trimestre de 2025, o valor era de R$ 6,38, corrigido trimestralmente pelo IPCA-E, com pagamento possível via PIX, cartão de crédito ou GRU.
Apesar do receio de muitos jovens, não há previsão de prisão para quem deixa de se alistar. A penalidade é administrativa.
Enquanto estiver irregular, o cidadão pode ficar impedido de tirar ou renovar passaporte, se matricular em instituições de ensino, prestar concurso público, assumir cargo público, obter carteira profissional e firmar contratos com o poder público.
As obrigações militares seguem válidas até 31 de dezembro do ano em que o cidadão completa 45 anos.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!