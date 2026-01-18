Homem é preso após enforcar e dar cabeçadas no rosto da companheira em Anápolis
Mulher foi encontrada chorando e com lesões no pescoço e no rosto
A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, na tarde deste domingo (18), um homem suspeito de agredir a própria companheira. O caso ocorreu no Loteamento Guanabara, em Anápolis.
Conforme apurado pelo Portal 6, a ocorrência veio à tona após a filha da vítima, uma adolescente, fugir da residência e procurar ajuda em imóveis vizinhos, relatando as agressões.
No local, os policiais encontraram a mulher chorando, com lesões no pescoço e no rosto.
Segundo as investigações, o homem chegou à propriedade alterado durante a madrugada e iniciou uma discussão com a vítima. Em seguida, passou a proferir xingamentos e ameaças contra a própria filha e deu início às agressões físicas, incluindo enforcamento e uma cabeçada no rosto da companheira.
Ainda de acordo com a PM, com a chegada dos militares, o suspeito tentou fugir para o interior do imóvel e se apossar de uma faca, mas foi contido pela equipe policial.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, no contexto de violência doméstica.
O caso segue sob investigação.
