Não é espada de São Jorge: a planta ideal para colocar na porta de casa e eliminar inveja de quem te visita

Fácil de cuidar e muito usada em crenças populares, essa planta virou escolha certa para quem quer proteção e um ar mais acolhedor logo na entrada

Gabriel Yuri Souto - 18 de janeiro de 2026

Uma planta simples e resistente virou alternativa para quem quer deixar a entrada mais protegida e afastar energias ruins logo na porta de casa (Foto: Reprodução)

Muita gente gosta de colocar plantas na porta de casa não só pela beleza, mas também pelo simbolismo.

E quando o assunto é afastar inveja, olho grande e energia pesada, a maioria lembra logo da espada de São Jorge, que virou a mais famosa nessa função.

Só que existe outra planta que também aparece como “escudo” em tradições populares e vem ganhando espaço justamente por ser discreta, resistente e ter uma presença forte na entrada. A escolhida da vez é a arruda.

A arruda é conhecida há décadas como uma planta de proteção. Muita gente acredita que ela ajuda a segurar energias ruins e a neutralizar inveja, principalmente quando fica logo na porta, onde as visitas chegam e a movimentação é maior.

Além disso, ela também chama atenção por ter um cheiro bem marcante, o que reforça essa ideia de “limpeza” e afastamento de negatividade, principalmente para quem gosta de unir fé, superstição e cuidado com o lar.

Outro ponto que faz a arruda ser a planta ideal para a entrada é que ela não exige grandes esforços. Com sol ou meia sombra, rega moderada e vaso com boa drenagem, ela costuma crescer bem e se manter firme por bastante tempo.

Mesmo assim, algumas pessoas dizem que a arruda dá sinais quando o ambiente está pesado, já que pode murchar ou secar com facilidade em certos locais. Para quem acredita, isso seria uma forma da planta “puxar” a energia ruim para si, funcionando como um filtro.

No fim das contas, além de decorar, a arruda virou a escolha perfeita para quem quer um toque de proteção na porta de casa, sem depender da espada de São Jorge. E para quem gosta de manter a casa leve, ela acaba sendo um símbolo simples, mas cheio de significado.

