PM de Santa Catarina viraliza mostrando como trata quem ousa “dar grau”

Vídeo chamou atenção rapidamente e já conta com 1,5 milhão de reproduções no Instagram, com mais de 112 mil curtidas

Augusto Araújo - 18 de janeiro de 2026

Vídeo da PM de Santa Catarina chamou atenção nas redes sociais. (Foto: Captura/Instagram)

Um vídeo publicado pelas redes sociais do Governo de Santa Catarina em colaboração com a Polícia Militar do estado (PMSC) viralizou ao mostrar, com grande ironia, como trata motociclistas que são pegos “dando grau”.

A postagem começa com um letreiro em destaque, listando “3 posições que você vai aprender dando grau e acelerando sua moto”.

Porém, após a transição, o motociclista que aparece em tela surge em uma pose inesperada. Isso porque ele está com as pernas abertas e as mãos atrás da cabeça, posição comum de quem está recebendo um “enquadro” da polícia.

O vídeo continua mostrando o homem deitado no chão, com as mãos nas costas, como se estivesse sendo algemado ou contido por algum militar.

Por fim, o motociclista é mostrado de cabeça baixa e balançando negativamente a cabeça, deixando a entender que foi multado durante a abordagem, por conta das manobras perigosas.

Após as “três posições” serem retratadas, surge em tela um policial militar, revelando a mensagem original proposta pelo vídeo.

“Na abordagem policial, nós queremos garantir a segurança de todo mundo. Então, siga as orientações dos policias, fique calmo, não faça movimentos bruscos e mantenha as mãos sempre visíveis. Confiança e respeito fazem toda a diferença”.

Repercussão

Rapidamente, o vídeo da PM de Santa Catarina chamou atenção e já conta com 1,5 milhão de reproduções apenas no Instagram, com 112 mil curtidas.

Nos comentários, diversos usuários se divertiram com a publicação, destacando não apenas o conteúdo bem-humorado, mas a importância dele.

“Eu ameiii, descontraído e ainda com conscientização”, ressaltou uma internauta, enquanto outra disse: “A melhor campanha publicitária que eu já vi”.

Por fim, houve aqueles que também entraram na brincadeira, sugerindo outras posições que faltaram no vídeo.

“Faltou a posição da moto em cima do guincho”, afirmou um. Já outro usuário perguntou, ironicamente, “Posso colocar a mão na cintura pra puxar a carteira??”

