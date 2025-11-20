Motociclista fere criança de 10 anos ao tentar “dar grau” em Aparecida de Goiânia; vídeo registrou tudo

Acidente aconteceu no Garavelo Residencial Park e por pouco outro não feriu outro menino

Motociclista atingiu menino após perder o controle da moto fazendo “grau”. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 25 anos, atropelou uma criança, de 10 anos, ao perder o controle da moto que pilotava após realizar uma manobra conhecida como “grau” e invadir uma calçada em Aparecida de Goiânia.

Imagens as quais o Portal 6 teve acesso registraram quando o suspeito empina a Honda CG Titan na Rua 9E, no Setor Garavelo Residencial Park, com duas crianças estando tranquilamente no passeio, juntas.

Quando a dupla percebeu que o motociclista iria atingi-las, um dos meninos até consegue escapar, mas o de 10 anos não. Assim, o condutor o atinge na região das pernas e ambos ficam caídos no chão bem próximos, quando as imagens encerram.

Como os dois ficaram feridos, eles foram encaminhados para uma unidade de saúde da região para receberem os cuidados médicos. O menino ficou ferido levemente na cabeça e na região dos pés. Já o condutor teve várias escoriações por conta do tombo.

Agora, a Polícia Civil (PC) vai apurar o que aconteceu com as imagens, podendo ajudar neste sentido. Inicialmente, o motociclista deve ser enquadrado por lesão corporal culposa, proveniente da eventual direção perigosa que praticou.

