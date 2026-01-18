Qual deveria ser o seu peso ideal, de acordo com a sua altura?

Número na balança pode até chamar atenção, mas o que realmente importa é entender se ele está dentro de uma faixa saudável para o seu corpo

Magno Oliver - 18 de janeiro de 2026

(Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Muita gente quer saber qual é o peso ideal, mas a resposta não é tão simples quanto parece. Isso porque não existe um valor único que sirva para todo mundo, já que altura, sexo e estrutura física influenciam diretamente nessa conta.

Mesmo assim, existem algumas formas de chegar a uma estimativa e entender se o peso atual está dentro do que é considerado adequado para a saúde.

Uma das mais conhecidas é o Índice de Massa Corporal (IMC), usado como referência em avaliações rápidas.

O cálculo funciona assim: você pega seu peso em quilos e divide pelo quadrado da sua altura em metros. O resultado mostra se você está abaixo do peso, dentro da faixa considerada normal ou acima dela.

Fórmula do IMC: peso (kg) ÷ altura² (m)

Apesar de prático, o IMC tem limitações. Ele não diferencia gordura de massa muscular, por exemplo. Por isso, nem sempre o número final reflete com precisão a realidade de cada corpo.

Outros indicadores também podem ajudar a ter uma visão mais completa. Um deles é a faixa de peso de acordo com o tipo físico, levando em conta se a pessoa tem uma constituição pequena, média ou mais larga.

Outra medida importante é o percentual de gordura corporal, que mostra a composição do corpo e costuma trazer uma leitura mais realista do que apenas a balança.

Além disso, especialistas apontam que a relação entre cintura e altura também merece atenção, já que o acúmulo de gordura abdominal pode indicar risco maior para problemas cardiovasculares e metabólicos.

No fim das contas, essas fórmulas servem como orientação, mas não substituem uma avaliação individual.

Se a ideia for emagrecer, ganhar peso ou mudar hábitos, o mais seguro é buscar acompanhamento profissional para evitar decisões impulsivas e cuidar da saúde com responsabilidade.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!