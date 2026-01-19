Atenção, trabalhadores: PIS/Pasep tem novas regras em 2026; confira o calendário de pagamentos e veja quando receber

Mudanças silenciosas podem alterar datas, valores e expectativas de milhões de brasileiros

Magno Oliver - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep passa por mudanças importantes a partir de 2026 e exige atenção dos trabalhadores brasileiros.

As novas regras alteram critérios, organização do calendário e a forma como o benefício é disponibilizado, impactando diretamente milhões de pessoas que aguardam o valor todos os anos.

O PIS é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Pasep atende servidores públicos. Ambos seguem diretrizes definidas pelo governo federal e utilizam informações repassadas pelos empregadores por meio de sistemas oficiais. As mudanças buscam tornar o processo mais organizado e alinhado ao ano-base de referência.

Entre as principais alterações está o ajuste no calendário de pagamentos, que passa a seguir uma lógica mais concentrada, com depósitos organizados conforme o mês de nascimento do trabalhador ou o número final de inscrição.

A proposta é reduzir atrasos, evitar filas e facilitar o planejamento financeiro dos beneficiários.

Para ter direito ao abono em 2026, o trabalhador precisa cumprir critérios já conhecidos, como tempo mínimo de trabalho com carteira assinada no ano-base, limite de renda mensal e cadastro atualizado pelo empregador. Quem não tiver os dados corretamente informados pode ficar fora do pagamento.

Os valores continuam proporcionais ao tempo de trabalho no ano de referência, podendo chegar ao equivalente a um salário mínimo.

O benefício é pago pela Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, e pelo Banco do Brasil, no Pasep. As consultas sobre o direito ao abono poderão ser realizadas pelo Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, pelo Portal Emprega Brasil (gov.br) ou pelo telefone 158 do MTE. O valor do salário base será reduzido, até 2025, o limite era de até dois salários mínimos.

Calendário de 2026:

Nascidos em janeiro – 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro – 15 de março

Nascidos em março e abril – 15 de abril

Nascidos em maio e junho – 15 de junho

Nascidos em julho e agosto – 15 de junho

Nascidos em setembro e outubro – 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro – 15 de agosto

