Liberado benefício para trabalhadores alavancarem a carreira e conseguirem renda extra
Cursos gratuitos e 100% online do Senado Federal oferecem certificado e opções em áreas como gestão, direito e políticas públicas
Trabalhadores que querem fortalecer o currículo, melhorar as chances no mercado e até buscar uma renda extra já podem aproveitar uma oportunidade simples e gratuita.
O Senado Federal está com cursos a distância abertos ao público, com aulas totalmente online, conteúdo estruturado e emissão de certificado ao final.
As opções incluem cursos livres e até pós-graduação, com temas em Gestão, Direito, Administração Pública, Políticas Públicas, Educação, entre outras áreas.
O perfil Ei Sampa, conhecido por compartilhar dicas úteis nas redes sociais, chamou atenção para o fato de que muita gente ainda deixa passar esse tipo de oportunidade.
“Ou seja: é um benefício público, pago com imposto, disponível pra qualquer pessoa — e que muita gente simplesmente ignora”, destacou.
Como consultar turmas abertas e se inscrever
Para ver as turmas disponíveis e fazer a inscrição, basta acessar a plataforma oficial do Senado: https://saberes.senado.leg.br/.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!