Liberado benefício para trabalhadores alavancarem a carreira e conseguirem renda extra

Cursos gratuitos e 100% online do Senado Federal oferecem certificado e opções em áreas como gestão, direito e políticas públicas

Pedro Ribeiro - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Trabalhadores que querem fortalecer o currículo, melhorar as chances no mercado e até buscar uma renda extra já podem aproveitar uma oportunidade simples e gratuita.

O Senado Federal está com cursos a distância abertos ao público, com aulas totalmente online, conteúdo estruturado e emissão de certificado ao final.

As opções incluem cursos livres e até pós-graduação, com temas em Gestão, Direito, Administração Pública, Políticas Públicas, Educação, entre outras áreas.

O perfil Ei Sampa, conhecido por compartilhar dicas úteis nas redes sociais, chamou atenção para o fato de que muita gente ainda deixa passar esse tipo de oportunidade.

“Ou seja: é um benefício público, pago com imposto, disponível pra qualquer pessoa — e que muita gente simplesmente ignora”, destacou.

Como consultar turmas abertas e se inscrever

Para ver as turmas disponíveis e fazer a inscrição, basta acessar a plataforma oficial do Senado: https://saberes.senado.leg.br/.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!