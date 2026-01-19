Conheça cidade americana chamada “Brazil” que intriga turistas brasileiros

Fundada na década de 1800, cidade carrega história curiosa com inspiração no Brasil

Isabella Valverde - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram)

A cidade de Brazil, Indiana, nos Estados Unidos, é um enigma geográfico que intriga qualquer brasileiro. Localizada em uma área rural com cerca de 8 mil habitantes, a cidade exibe bandeiras americanas por toda parte, mas carrega o nome do nosso país.

Um viajante decidiu explorar o local para desvendar o mistério por trás dessa nomenclatura e descobriu uma conexão histórica surpreendente, que remonta ao período da Independência do Brasil e a um presente inusitado de Minas Gerais.

A Busca por um Pedaço do Brasil nos EUA

Ao chegar em Brazil, Indiana, a primeira impressão do viajante foi de estranheza. Apesar do nome, a cidade não apresentava sinais visíveis de uma forte ligação cultural com o país tropical.

Bandeiras americanas, lojas, bancos e até o carro de polícia exibiam o nome “Brazil” ao lado de símbolos tipicamente americanos.

A busca por elementos brasileiros foi frustrada:

• As ruas tinham nomes de estados americanos, sem nenhuma palavra em português.

• A churrascaria local era italiana, não brasileira.

• Havia uma igreja católica, mas nenhum “sambódromo”.

• A cafeteria não servia café brasileiro.

O contraste era tão grande que, ao perguntar a um local como se referir a um brasileiro, a resposta foi inusitada: “Brazilbillies”.

Na biblioteca, a seção de línguas estrangeiras era composta por apenas dez livros, e nenhum deles em português, reforçando a ausência de uma comunidade brasileira significativa.

O Chafariz e a Pista Histórica

A pista para desvendar o mistério veio de uma bibliotecária, que indicou um lugar no bairro de Belville. Foi lá que o viajante encontrou o primeiro sinal de uma conexão real: a gloriosa bandeira verde e amarela e um chafariz que parecia ter saído diretamente do Brasil.

O chafariz, conhecido como “Chafariz dos Contos”, é idêntico a um existente em Ouro Preto, Minas Gerais. A peça foi um presente para a cidade de Brasil, Indiana, em 1954, marcando um ponto de ligação entre as duas nações.

A Origem do Nome: Uma Homenagem à Independência

A história por trás do nome, finalmente revelada, é mais um tributo do que uma migração. A cidade foi fundada na década de 1800. O fundador, buscando um nome “legal” e interessante, se inspirou nas notícias que chegavam aos Estados Unidos sobre a Independência do Brasil, liderada por Dom Pedro I, nos anos 1820.

Por volta de 1830, ele escolheu o nome “Brazil” para a nova cidade, simplesmente por achá-lo interessante e em alta na época, refletindo a importância global do evento.

Apesar da falta de elementos culturais cotidianos, a história de Brazil, Indiana, serve como um lembrete de que “culturas existem para serem compartilhadas, mesmo que seja apenas no nome”.

A cidade americana, com seus campos de milho e soja, carrega em seu nome uma homenagem duradoura a um dos momentos mais importantes da história brasileira.

Veja o vídeo que viralizou com a explicação:

Ver essa foto no Instagram

