Fruta mais fedida do mundo tem cheiro tão forte que é proibida

O odor é tão intenso que levou hotéis e transportes públicos a vetarem o consumo, mesmo sendo uma iguaria na Ásia

Gustavo de Souza - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Antes mesmo de chegar ao paladar, ela atinge em cheio o olfato. Para muitos, o cheiro é suficiente para causar repulsa imediata; para outros, é apenas o preço a se pagar por uma experiência gastronômica única. Considerada a fruta mais fedida do mundo, a durian carrega uma fama que atravessa fronteiras e divide opiniões como poucas no universo da alimentação.

Em diversos países asiáticos, o odor da fruta é tratado com tanta seriedade que sua entrada é proibida em hotéis, aeroportos, elevadores e meios de transporte coletivo.

Placas alertando sobre a restrição são comuns e não deixam margem para dúvida: o cheiro forte pode impregnar ambientes fechados por horas, ou até dias. Ainda assim, a durian é venerada por admiradores que a tratam como um verdadeiro tesouro culinário.

Originária do Sudeste Asiático, especialmente de países como Tailândia, Malásia e Indonésia, a durian ganhou descrições pouco convidativas ao longo do tempo. Seu aroma já foi comparado a enxofre, cebola crua, lixo orgânico e até esgoto.

Mesmo entre quem cresceu consumindo a fruta, há consenso de que o cheiro é extremo — embora, para os fãs, seja algo tolerável e até ignorável.

A explicação para o odor está na sua composição química. A durian libera uma combinação complexa de compostos voláteis, incluindo substâncias sulfuradas semelhantes às encontradas no alho e na cebola.

Estudos identificaram mais de 40 compostos diferentes responsáveis por criar essa mistura intensa, que se torna ainda mais forte conforme a fruta amadurece e, principalmente, depois de aberta.

É justamente nesse momento que o cheiro se espalha rapidamente pelo ambiente, o que explica a rigidez das regras em locais fechados. Uma única fruta pode ser suficiente para deixar o odor impregnado, tornando a convivência desconfortável para quem não está acostumado.

Apesar da fama negativa, o sabor costuma surpreender. Quem vence a barreira do cheiro encontra uma polpa cremosa, com textura semelhante a um pudim ou manteiga, e sabor adocicado, descrito com notas que lembram baunilha, amêndoas e caramelo. Essa combinação improvável rendeu à durian o apelido de “rei das frutas” em partes da Ásia.

Além da experiência sensorial peculiar, a fruta também se destaca pelo valor nutricional, sendo rica em carboidratos, fibras, potássio e vitaminas do complexo B.

Para os admiradores, o segredo é simples: fechar o nariz e confiar no paladar. Para os críticos, no entanto, o cheiro continua sendo um desafio impossível de superar — tornando a durian um dos alimentos mais controversos do planeta.

