Identificado pedestre que morreu atropelado por moto na Avenida Anápolis, em Goiânia

Vítima foi arremessada com o impacto e teve o óbito constatado ainda no local pelas equipes de resgate

Pedro Ribeiro - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Foi identificado como Vandevaldo Silva dos Santos, de 65 anos, conhecido popularmente como “Vandão Pintor”, o pedestre que morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite desta segunda-feira (19), na Avenida Anápolis, no bairro Vila Pedroso, região Leste de Goiânia.

O Portal 6 apurou que o acidente aconteceu por volta das 18h30, quando a vítima saiu de uma distribuidora de bebidas nas proximidades e tentou atravessar a via em direção ao canteiro central.

No momento da travessia, uma motocicleta que seguia pela faixa da esquerda acabou atingindo o pedestre, que foi arremessado e caiu inconsciente na pista.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do atendimento médico foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local.

A Polícia Civil (PC) e o Instituto Médico Legal (IML) realizaram os procedimentos periciais, e a Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (DICT) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

