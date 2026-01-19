Projeto de quase 30 anos transforma quintal comum em lagoa de 2 milhões de litros

Ex-instrutor de mergulho levou décadas para criar uma piscina gigante com aparência natural em um bairro residencial

Magno Oliver - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

O que antes era apenas um quintal comum acabou se transformando em uma lagoa digna de cinema. Ao longo de 29 anos, um ex-instrutor de mergulho decidiu dar forma a um projeto pessoal ambicioso: criar um enorme espaço de água, com aparência de lago natural, dentro de uma área residencial.

O resultado é uma piscina caseira com cerca de 500 mil galões — o equivalente a quase 2 milhões de litros de água.

A ideia começou em 1993, quando ele buscava um local amplo para nadar sem o visual tradicional das piscinas convencionais.

Em vez de bordas geométricas e azulejos, a proposta sempre foi apostar na sensação de natureza, com profundidade suficiente para mergulhos, espaço para natação livre e áreas de lazer que pudessem ser compartilhadas com familiares, amigos e grupos comunitários.

O projeto avançou de forma gradual, com adaptações constantes. No início, a estrutura utilizava um grande liner agrícola, resistente ao volume de água.

Com o passar dos anos, o revestimento foi sendo substituído até chegar à versão atual, feita em concreto projetado, que garante estabilidade ao formato há cerca de uma década.

Para moldar o terreno, foram necessárias dezenas de cargas de areia, criando diferentes níveis de profundidade. As áreas mais rasas permitem lazer e brincadeiras, enquanto o centro atinge cerca de 4,5 metros, tornando o local adequado para saltos e mergulhos com segurança.

Além do tamanho impressionante, o espaço reúne elementos pouco comuns em piscinas residenciais. Uma cachoeira com área para sentar atrás da queda d’água cria a sensação de gruta natural.

Um balanço preso a um antigo poste de telefone, fixado com toneladas de concreto, permite saltos direto na água. Já um trampolim elevado fica posicionado sobre a parte mais profunda da lagoa, ampliando as possibilidades de uso recreativo.

O cuidado com o visual foi essencial para evitar que o projeto lembrasse um parque aquático. Rochas cenográficas com aparência realista, criadas por um artista especializado em ambientes naturais, ajudam a compor o cenário.

Troncos, pedaços de madeira e jardins dispostos de forma orgânica reforçam a estética rústica, enquanto uma escultura de urso em cedro esculpido à mão contribui para o clima de natureza preservada.

A manutenção de um espaço desse porte exige soluções próprias. Para isso, foi construído um poço de filtragem profundo, com extensa tubulação e camadas de areia que funcionam como um sistema de filtragem por gravidade.

O controle da qualidade da água envolve o uso semanal de cloro e custos mensais com energia elétrica.

Hoje, a lagoa se tornou ponto de encontro frequente para filhos, netos, amigos, equipes esportivas e grupos comunitários.

Mais do que uma piscina gigante, o projeto representa décadas de dedicação e criatividade, transformando um quintal comum em um verdadeiro oásis particular em meio ao bairro.

