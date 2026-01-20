6 sinais de que a máquina de lavar está pedindo limpeza e o jeito certo de fazer sem estragar

Mau cheiro, manchas nas roupas e resíduos escondidos indicam que a sujeira está acumulada por dentro. A limpeza correta, feita do jeito certo, evita danos e melhora o desempenho da lavadora

Layne Brito - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Mesmo sendo usada diariamente para lavar roupas, a máquina de lavar também precisa de higienização periódica e dá sinais claros quando esse cuidado está sendo ignorado.

Cheiro forte ao abrir a tampa, roupas que saem sem aparência de limpas, manchas escuras nos tecidos, resíduos no dispenser, sensação de gordura no tambor e funcionamento irregular são alguns dos alertas mais comuns de que há sujeira acumulada no interior do equipamento.

Esses resíduos se formam principalmente pelo excesso de sabão, amaciante, fiapos e pela umidade constante, criando um ambiente propício para o acúmulo de lodo e mau cheiro.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, a criadora mostra um método simples e direto para higienizar a máquina de lavar sem complicação.

O processo começa com a retirada de todos os dispensers da máquina, que são lavados separadamente, já que costumam concentrar grande parte da sujeira acumulada. Segundo ela, essa limpeza deve ser feita, de preferência, uma vez por mês, justamente para evitar que o resíduo endureça e volte para as roupas durante a lavagem.

Com os dispensers fora, a orientação é deixar a máquina no nível de água mais alto, o que facilita tanto a limpeza interna quanto a esfregação das áreas mais críticas.

Em seguida, é adicionada água sanitária diretamente no processo de lavagem, ajudando a eliminar sujeira acumulada, odores e resíduos invisíveis.

Durante o ciclo, a limpeza manual também faz parte do processo, principalmente na região onde os dispensers ficam encaixados, área que costuma acumular restos de produto e raramente é higienizada.

Após a limpeza dos dispensers e da área interna, eles são recolocados no lugar e o ciclo da máquina é finalizado normalmente.

Ao término do processo, a diferença fica evidente: a água suja liberada durante a lavagem revela o quanto de sujeira estava acumulada dentro da máquina, mesmo sem sinais aparentes no dia a dia.

Esse resultado reforça a importância da higienização regular para manter a eficiência da lavadora e a qualidade da lavagem das roupas.

Manter a máquina de lavar limpa não é apenas uma questão de aparência, mas de saúde, economia e durabilidade do eletrodoméstico.

Quando a limpeza é feita de forma correta e periódica, o equipamento lava melhor, evita manchas nas roupas, reduz odores e funciona por mais tempo, sem a necessidade de reparos ou assistência técnica precoce.

