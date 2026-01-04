Para que serve o terceiro compartimento da máquina de lavar roupas e como usar do jeito certo, segundo técnicos

Pequeno detalhe da máquina costuma ser ignorado, mas influencia diretamente na remoção de manchas, no cheiro das roupas e no consumo de produto

Gabriel Yuri Souto - 04 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Presente na maioria das máquinas de lavar, o terceiro compartimento da gaveta ainda gera confusão em muitas casas.

Embora seja usado automaticamente por alguns modelos mais novos, ele costuma ser ignorado ou utilizado de forma errada, o que pode comprometer a limpeza das roupas e até causar mau cheiro após a lavagem.

Segundo técnicos em manutenção de lavadoras, esse compartimento foi criado para a etapa de pré-lavagem. Ele entra em ação antes do ciclo principal e serve para lidar com sujeiras mais pesadas, preparando o tecido para receber o detergente da lavagem normal.

Na prática, a pré-lavagem é indicada para roupas muito sujas, como peças com barro, gordura, manchas de comida, sangue ou sujeira acumulada.

Ao utilizar esse recurso, a máquina libera água e detergente no início do processo, ajudando a soltar a sujeira impregnada nas fibras do tecido.

Um dos erros mais comuns, de acordo com os técnicos, é colocar detergente ou amaciante no compartimento errado.

Isso pode fazer com que o produto seja liberado fora do momento ideal, resultando em roupas mal lavadas, excesso de espuma ou resíduos que ficam presos no tecido.

Outro problema recorrente é o uso exagerado de produtos. Colocar mais detergente do que o recomendado não melhora a limpeza e ainda pode provocar acúmulo na máquina, mau cheiro e sensação de roupa “engordurada” após a secagem.

A orientação básica é observar os símbolos da gaveta. O compartimento identificado com “I” deve ser usado apenas quando houver pré-lavagem. O “II” é destinado à lavagem principal, enquanto o símbolo de flor indica o espaço do amaciante.

Os técnicos também recomendam limpar a gaveta com frequência, retirando resíduos de sabão e amaciante que se acumulam com o tempo. Esse cuidado simples ajuda a evitar entupimentos, proliferação de fungos e odores desagradáveis.

Saber usar corretamente o terceiro compartimento faz diferença no resultado final da lavagem.

Além de melhorar a limpeza e preservar os tecidos, o uso adequado reduz desperdício de produto e contribui para o bom funcionamento da máquina ao longo do tempo.

