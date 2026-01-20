Adeus, torneiras metálicas: tendência para 2026 não mancha nem perde o brilho

O bronze escovado é a aposta para 2026, eliminando manchas de dedos e o aspecto frio do cromo para criar cozinhas e banheiros mais luxuosos

Gustavo de Souza - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Zulfugar Karimov)

O padrão de decoração que dominou cozinhas e banheiros por décadas está finalmente com os dias contados. Em 2026, a busca por praticidade aliada ao luxo força o desapego das antigas torneiras cromadas.

Especialistas indicam que a nova força do design foca em uma aparência mais elegante e, acima de tudo, funcional. A mudança promete transformar o ambiente com um toque acolhedor, eliminando o aspecto frio do metal convencional.

O protagonista que substitui o brilho prateado

Durante anos, as peças prateadas foram o padrão absoluto nas residências brasileiras. No entanto, o material que assume o protagonismo total em 2026 é o bronze escovado.

Ele chegou para ficar e oferece um contraste sofisticado que a prata tradicional simplesmente não consegue entregar. Este acabamento confere elegância instantânea e possui uma versatilidade rara nos projetos.

O tom quente do bronze combina com praticamente qualquer paleta de cores moderna. Ao contrário do brilho excessivo do cromo, ele cria ambientes aconchegantes sem perder o minimalismo visual.

O fim da luta contra manchas e marcas de dedos

Um dos maiores problemas das torneiras cromadas é a manutenção constante exigida no cotidiano. Qualquer toque deixa marcas de dedos, e as gotas de água secas criam manchas difíceis de ignorar.

É exatamente aqui que o bronze escovado vence a disputa técnica com facilidade. Sua textura fosca e tom fechado são muito menos propensos a mostrar qualquer tipo de sujeira ou goteiras.

Isso confere ao cômodo aquele ar de “spa moderno” de forma duradoura e prática. Você eleva o valor estético do imóvel sem precisar viver com um pano de limpeza na mão.

Como renovar o ambiente sem reformas drásticas

Você não precisa de uma reforma estrutural para adotar essa febre mundial de decoração. A arquitetura moderna preza por intervenções pontuais que geram alto impacto visual no ambiente.

Uma dica valiosa é substituir apenas a torneira principal da cozinha ou do banheiro. O efeito de renovação é imediato e dá cara nova ao cômodo gastando muito menos.

Também é possível harmonizar o estilo adicionando acessórios menores no mesmo acabamento. Porta-toalhas e saboneteiras em bronze unificam o design com extrema sofisticação e luxo.

Se o orçamento estiver curto, trocar apenas os puxadores dos armários já cria o visual necessário. Essa transição reflete o desejo por casas que sejam luxuosas e fáceis de manter.

