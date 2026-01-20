Chuva violenta surpreende Goiânia e causa transtornos; veja os bairros mais atingidos
Veja a lista dos 10 bairros da capital que mais registraram chuva nesta terça-feira (20)
A terça-feira (20) começou tumultuada para os moradores de Goiânia. Isso porque o dia começou com uma forte tempestade, com índices superiores a 70 mm – o que pode ser considerado como chuva violenta, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Conforme os registros feitos pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o bairro “campeão” foi o Parque Amazônia, na região Sudoeste, com índices de 75,8 mm.
Em seguida, aparece a estação do Jardins Madri, também no Sudoeste goianiense, com 72,8 mm. Fechando o “pódio” está o Parque Atheneu, no Leste da capital, com 72,4 mm registrados.
A lista dos 10 bairros com maior precipitação pode ser conferida ao final da matéria.
Alertas
No boletim meteorológico de segunda-feira (19), o Cimehgo já havia feito um alerta para o risco de tempestades severas em Goiás durante a semana, o que se concretizou nesta terça-feira.
Contudo, a previsão apontava apenas 20 mm em Goiânia, número este que foi quase quatro vezes o menor que o registrado no Parque Amazônia.
Além disso, logo pela manhã, os moradores acordaram com alertas da Defesa Civil, que indicaram para o risco de alagamento em regiões como a Marginal Botafogo, Conjunto Vera Cruz II e no Parque Atheneu.
Por fim, a Prefeitura de Goiânia também precisou tomar medidas diante do cenário.
A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) precisou bloquear a ponte da Avenida Marechal Rondon temporariamente, como medida de segurança.
Também foi necessário desmarcar o lançamento da Operação Volta às Aulas, visto que os agentes e equipes que atuariam na ação educativa estão sendo remanejados para o atendimento de ocorrências relacionadas às chuvas.
As equipes seguem monitorando a situação e o tráfego será liberado assim que houver condições seguras.
Confira a seguir a lista dos 10 bairros de Goiânia que registraram a maior precipitação nesta terça-feira (20):
