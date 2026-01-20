Chuva violenta surpreende Goiânia e causa transtornos; veja os bairros mais atingidos

Veja a lista dos 10 bairros da capital que mais registraram chuva nesta terça-feira (20)

Augusto Araújo - 20 de janeiro de 2026

Chuva forte no Setor Leste Universitário, em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

A terça-feira (20) começou tumultuada para os moradores de Goiânia. Isso porque o dia começou com uma forte tempestade, com índices superiores a 70 mm – o que pode ser considerado como chuva violenta, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Conforme os registros feitos pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o bairro “campeão” foi o Parque Amazônia, na região Sudoeste, com índices de 75,8 mm.

Em seguida, aparece a estação do Jardins Madri, também no Sudoeste goianiense, com 72,8 mm. Fechando o “pódio” está o Parque Atheneu, no Leste da capital, com 72,4 mm registrados.

A lista dos 10 bairros com maior precipitação pode ser conferida ao final da matéria.

Alertas

No boletim meteorológico de segunda-feira (19), o Cimehgo já havia feito um alerta para o risco de tempestades severas em Goiás durante a semana, o que se concretizou nesta terça-feira.

Contudo, a previsão apontava apenas 20 mm em Goiânia, número este que foi quase quatro vezes o menor que o registrado no Parque Amazônia.

Além disso, logo pela manhã, os moradores acordaram com alertas da Defesa Civil, que indicaram para o risco de alagamento em regiões como a Marginal Botafogo, Conjunto Vera Cruz II e no Parque Atheneu.

Por fim, a Prefeitura de Goiânia também precisou tomar medidas diante do cenário.

A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) precisou bloquear a ponte da Avenida Marechal Rondon temporariamente, como medida de segurança.

Também foi necessário desmarcar o lançamento da Operação Volta às Aulas, visto que os agentes e equipes que atuariam na ação educativa estão sendo remanejados para o atendimento de ocorrências relacionadas às chuvas.

As equipes seguem monitorando a situação e o tráfego será liberado assim que houver condições seguras.

Confira a seguir a lista dos 10 bairros de Goiânia que registraram a maior precipitação nesta terça-feira (20):

