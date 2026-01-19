Goiás pode ter tempestades de até 70 mm com queda de granizo e raios; confira previsão do tempo

Gabriella Pinheiro - 19 de janeiro de 2026

Defesa Civil emitiu alerta de tempestades. (Foto: Reprodução/Governo de Goiás)

Raios, rajadas de vento superiores a 50 km/h, queda de granizo e tempestades com acumulados de até 70 mm/dia devem marcar presença ao longo da próxima terça-feira (20). Pelo menos é o que indica o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com a previsão, o cenário será provocado pelo avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil, que favorecerá a organização da 2ª Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026.

O sistema estabelecerá um persistente corredor de umidade, conhecido como “rio atmosférico”, responsável por transportar vapor d’água da Amazônia, atravessando o Brasil Central até o Sudeste.

Consequentemente, haverá um aumento significativo da nebulosidade em todo o estado, com previsão de chuvas frequentes e acumulados volumosos.

Em decorrência da alta instabilidade, o risco de tempestades severas é elevado.

Entre as localidades, a região Leste — que inclui municípios como Luziânia, Formosa, Cristalina, Planaltina, Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental — deve registrar acumulados de até 60 mm.

Na sequência, a região Norte, que engloba Porangatu, Uruaçu, Minaçu, Campinorte, Niquelândia e São Miguel do Araguaia, pode alcançar 55 mm.

No Centro, a expectativa é de 50 mm. A área abrange Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira, Inhumas e Senador Canedo.

Já o Oeste — onde estão Iporá, São Luís de Montes Belos, Cidade de Goiás, Jussara, Aragarças, Montes Claros de Goiás e Bom Jardim de Goiás — pode receber cerca de 45 mm.

No Sul, que inclui Itumbiara, Caldas Novas, Catalão, Morrinhos, Pires do Rio, Goiatuba e Quirinópolis, a previsão é de 40 mm.

Por fim, o setor Sudoeste deve registrar acumulados de até 35 mm. A região abrange cidades como Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santa Helena de Goiás, Montividiu e Chapadão do Céu.

