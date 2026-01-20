Nove a cada 10 municípios de Goiás estão sob risco de tempestades; confira a previsão do tempo

Dar uma olhada na meteorologia antes de sair de casa pode ser decisivo ao longo da semana

Natália Sezil - 20 de janeiro de 2026

Com menos áreas capazes de absorver a água da chuva, o volume escoa rapidamente para vias e córregos, sobrecarregando os sistemas de drenagem. (Foto: Reprodução)

Em uma sequência de dias chuvosos, cidades goianas voltam a aparecer sob risco de tempestades. Um boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) nesta terça-feira (20) aponta que aproximadamente nove a cada 10 municípios estão sob alerta.

O que explica o cenário é o avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil, que sai da Amazônia e transporta umidade pelo Brasil Central. O fenômeno favorece a organização da segunda Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026.

Por isso, o Cimehgo aponta que há alerta de risco potencial para ocorrência de tempestades em 215 das 246 cidades goianas – 8,74 a cada 10.

As precipitações podem ser de 20 a 40mm/hora ou de até 70mm/dia, com chances de rajadas de ventos de mais de 60km/h, raios e eventual granizo.

A situação atinge todas as regiões do estado. As mais afetadas são a região Norte e Leste, com previsão de 60mm. A Oeste aparece em seguida, com 55mm. Em seguida, a Central (50mm), Sul (40mm) e Sudoeste (35mm).

Esta última, embora seja apontada pelo Cimehgo como a região que terá efeitos “mais leves”, aparece sob dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): perigo para chuvas intensas e grande perigo para acumulado de chuvas.

O alerta vermelho atinge municípios como a Cidade de Goiás, Iporá, Itaberaí, Jataí, Palmeiras de Goiás, Rio Verde e Santa Helena de Goiás, que podem sofrer mais intensamente com chuva superior a 60mm/h ou 100mm/dia, sob grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios, e deslizamentos de encostas.

Por outro lado, quase todas as cidades goianas aparecem sob o alerta laranja. Apenas o Sul do estado fica de fora, ainda assim podendo ser afetado.

Veja onde mais chove

Na lista do Cimehgo, Goianésia, Formosa e Ceres aparecem como as cidades mais atingidas pelas precipitações, que chegam a 30mm. Na sequência, com previsão de 25mm, estão Porangatu, Rubiataba, Flores de Goiás e Araguapaz.

Sob expectativa de 22mm, está Luziânia e, esperando 20 mm, figuram Goiânia, Três Ranchos, Morrinhos, Cristalina, Aruanã, São João da Paraúna, Cocalzinho, Americano do Brasil e Goianápolis.

Em Anápolis, a meteorologia indica precipitação de 15mm.

Confira a lista de cidades sob alerta:

Estão sob alerta os municípios de Abadia de Goiás; Abadiânia; Acreúna; Adelândia; Água Fria de Goiás; Água Limpa; Águas Lindas de Goiás; Alexânia; Aloândia; Alto Paraíso de Goiás; Alvorada do Norte; Americano do Brasil; Amorinópolis; Anápolis, Anhanguera; Anicuns; Aparecida de Goiânia; Aparecida do Rio Doce; Aporé; Araçu; Aragarças; Aragoiânia; Arenópolis; Aruanã; Aurilândia; Avelinópolis; Baliza; Barro Alto e Bela Vista de Goiás.

Também as cidades de Bom Jardim de Goiás; Bom Jesus de Goiás; Bonfinópolis; Bonópolis; Brazabrantes; Britânia; Buriti Alegre; Buriti de Goiás; Buritinópolis; Cabeceiras; Cachoeira Alta; Cachoeira de Goiás; Cachoeira Dourada; Caçu; Caiapônia; Caldas Novas; Caldazinha; Campestre de Goiás; Campo Alegre de Goiás; Campo Limpo de Goiás; Campos Belos; Carmo do Rio Verde; Castelândia; Catalão; Caturai; Cavalcante; Ceres; Cezarina e Chapadão do Céu.

A lista continua com Cidade Ocidental; Cocalzinho de Goiás; Colinas do Sul; Córrego do Ouro e Corumbá de Goiás; Corumbaíba; Cristalina; Cristianópolis; Cromínia; Cumari; Damianópolis; Damolândia; Davinópolis; Diorama; Divinópolis de Goiás; Doverlândia; Edealina; Edéia; Fazenda Nova; Firminópolis; Flores de Goiás; Formosa; Gameleira de Goiás; Goianápolis; Goiandira; Goianésia; Goiânia; Goianira; Goiás; Goiatuba; Gouvelândia e Guapó.

Na sequência, Guarani de Goiás; Heitoraí; Hidrolândia; Iaciara; Inaciolândia; Indiara; Inhumas; Ipameri; Iporá; Israelândia; Itaberaí; Itaguari; Itaguaru; Itajá; Itapirapuã; Itapuranga; Itarumã; Itauçu; Itumbiara; Ivolândia; Jandaia; Jaraguá; Jataí; Jaupaci; Jesúpolis; Joviânia; Jussara; Lagoa Santa; Leopoldo de Bulhões; Luziânia e Mairipotaba; Mambaí; Marzagão; Maurilândia; Mimoso de Goiás; Minaçu; Mineiros; Moiporá e Monte Alegre de Goiás.

Ainda, Montes Claros de Goiás; Montividiu; Montividiu do Norte; Morrinhos; Mossâmedes; Mundo Novo; Mutunópolis; Nazário; Nerópolis; Niquelândia; Nova América; Nova Aurora; Nova Roma; Nova Veneza; Novo Brasil; Novo Gama; Novo Planalto; Orizona; Ouro Verde de Goiás; Ouvidor; Padre Bernardo; Palestina de Goiás; Palmeiras de Goiás; Palmelo; Palminópolis; Panamá; Paranaiguara; Paraúna; Perolândia e Petrolina de Goiás.

Além disso, Piracanjuba; Piranhas; Pirenópolis; Pires do Rio; Planaltina; Pontalina; Porteirão; Portelândia; Posse; Professor Jamil; Quirinópolis; Rialma; Rianópolis; Rio Quente; Rio Verde; Sanclerlândia; Santa Bárbara de Goiás; Santa Cruz de Goiás; Santa Fé de Goiás; Santa Helena de Goiás; Santa Isabel; Santa Rita do Araguaia; Santa Rita do Novo Destino; Santa Rosa de Goiás; Santo Antônio da Barra; Santo Antônio de Goiás e Santo Antônio do Descoberto.

Também São Domingos; São Francisco de Goiás; São João d’Aliança; São João da Paraúna; São Luís de Montes Belos; São Miguel do Araguaia; São Miguel do Passa Quatro; São Simão; Senador Canedo; Serranópolis; Silvânia; Simolândia; Sítio d’Abadia; Taquaral de Goiás; Teresina de Goiás; Terezópolis de Goiás; Três Ranchos; Trindade; Trombas; Turvânia; Turvelândia; Uruana; Urutaí; Valparaíso de Goiás; Varjão; Vianópolis; Vicentinópolis; Vila Boa e Vila Propício.

