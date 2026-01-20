Tempestade cobre Anápolis durante a madrugada e cidade amanhece com estragos

Precipitação atravessou parte da noite e causou dificuldades no trânsito, além de danos em unidades públicas

Samuel Leão - 20 de janeiro de 2026

Chuva em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

O começo desta terça-feira (20) em Anápolis foi marcado por fortes chuvas, que atravessaram a madrugada e acompanharam os cidadãos que iam para o trabalho ou levavam os filhos para a escola. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a previsao era de 15 mm de precipitação para o dia, que deve continuar chuvoso até o final.

Além das dificuldades no trânsito, com um veículo chegando a “empacar” na Avenida Brasil Norte em razão da enxurrada, outros pontos da cidade enfrentaram problemas ocasionados pela chuva intermitente.

Na farmácia da regulação municipal, uma leitora do Portal 6 chegou a filmar a água escorrendo pela lâmpada e pelo forro do teto, por volta das 07h50. Juntamente com o registro, ela pediu maior atenção do Poder Público para a unidade, que presta um importante serviço para a comunidade.

No informativo da Cimehgo, havia sido alertado, ainda na segunda-feira (19), da possibilidade de Anápolis enfrentar fortes tempestades nesta terça (20), e a lista incluía um total de 206 cidades, ou seja, a grande maioria dos municípios goianos estão sob o mesmo alerta.

Vale ressaltar que, durante a chuva, é importante seguir recomendações da Defesa Civil e evitar áreas com grande potencial de alagamento, além de redobrar a atenção no trânsito.

Até o presente momento, nenhum acidente ou ocorrência mais grave foi registrada na cidade.

