O jeito mais simples de tirar mancha de desodorante da roupa sem esfregar e sem danificar o tecido

Uma mistura caseira com ingredientes comuns remove manchas antigas de desodorante sem esforço e devolve o aspecto de roupa nova às peças

Layne Brito - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

As manchas de desodorante são um problema frequente, principalmente em camisetas claras e roupas usadas no dia a dia.

Com o tempo, o acúmulo de resíduos do produto misturado ao suor deixa a região das axilas esbranquiçada ou amarelada, e muitas tentativas de remoção acabam danificando o tecido por excesso de esfregação.

A boa notícia é que existe um método simples e eficaz, feito com ingredientes fáceis de encontrar, que elimina esse tipo de mancha sem agredir a roupa.

O processo começa com a preparação da mistura. Em um recipiente, é usada 1 colher de bicarbonato de sódio junto com 1 colher de água oxigenada volume 40.

Essa combinação ajuda a soltar os resíduos impregnados no tecido. Depois disso, a peça é colocada em água quente e deixada de molho por um tempo, permitindo que a solução aja diretamente sobre a mancha, sem necessidade de esfregar.

Após o período de molho, o próximo passo é simples: adicionar sabão líquido e lavar a roupa normalmente, seguindo as orientações da etiqueta da peça.

Durante a lavagem, é possível perceber que a mancha de desodorante se dissolve por completo, deixando o tecido limpo e com aparência uniforme.

O método é eficiente inclusive em manchas mais antigas, desde que a roupa não tenha sido danificada anteriormente por produtos inadequados.

Esse truque funciona porque o bicarbonato auxilia na remoção de resíduos, enquanto a água oxigenada potencializa a limpeza, clareando a área manchada de forma controlada.

Ainda assim, é importante usar a técnica com cuidado em tecidos delicados ou coloridos, testando antes em uma pequena área escondida para evitar alterações indesejadas.

Com esse passo a passo simples, é possível eliminar manchas de desodorante sem esforço excessivo, sem comprometer o tecido e sem recorrer a produtos caros. Um cuidado prático que ajuda a prolongar a vida útil das roupas e manter as peças sempre com aparência de novas.

