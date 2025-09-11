6 erros que muitas pessoas cometem ao usar o desodorante, segundo especialistas

Alguns hábitos podem reduzir a eficácia do produto, causar irritações na pele e até aumentar o mau cheiro em vez de combatê-lo

Pedro Ribeiro - 11 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O desodorante faz parte da rotina de quase todo mundo, mas nem sempre é usado da forma correta.

Muitas pessoas acreditam que basta aplicar e pronto. Porém, especialistas alertam que alguns hábitos comuns podem reduzir a eficácia do produto, causar irritações na pele e até aumentar o mau cheiro em vez de combatê-lo.

Por isso, entender quais são os erros mais frequentes é fundamental para garantir proteção e cuidado no dia a dia.

1. Passar desodorante na pele úmida

Um erro bastante comum é aplicar o desodorante logo após o banho, com a pele ainda molhada. Isso faz com que o produto não fixe direito e perca parte do efeito. O ideal é secar bem as axilas antes da aplicação.

2. Usar desodorante em excesso

Muita gente acredita que quanto mais produto aplicar, maior será a proteção. Na prática, o excesso pode obstruir os poros e causar irritações. Uma ou duas passadas já são suficientes para garantir o resultado esperado.

3. Não escolher o desodorante adequado

Existem vários tipos de desodorante: aerossol, roll-on, creme e até versões naturais. Cada um tem características diferentes. Usar um produto que não combina com o seu tipo de pele ou necessidade pode gerar desconforto ou falha na proteção.

4. Passar desodorante apenas de manhã

Outro erro é acreditar que basta aplicar o desodorante pela manhã e esquecer dele pelo resto do dia. Dependendo da atividade física, do clima ou do nível de transpiração, pode ser necessário reaplicar. Especialistas recomendam carregar o produto na bolsa ou mochila para eventuais ajustes.

5. Ignorar a limpeza antes da aplicação

Aplicar desodorante em axilas suadas ou sujas compromete a ação do produto. Isso porque o suor já acumulado mistura-se à fórmula e reduz a eficácia. O ideal é higienizar a região antes de reaplicar, mesmo que seja apenas com um lenço umedecido.

6. Dormir sempre com desodorante

Muitas pessoas aplicam desodorante antes de dormir achando que estarão mais protegidas. Porém, esse hábito pode irritar a pele, principalmente durante o descanso, quando a transpiração é menor. À noite, deixar a pele respirar é uma opção mais saudável.

