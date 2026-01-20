Sediado em Goiás e considerado um dos maiores parques aquáticos do mundo, Hot Park abre quase 400 vagas de emprego para reforçar a alta temporada

Oportunidades contemplam contratos fixos e temporários para atuação durante o período de maior movimento

Pedro Ribeiro - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O Rio Quente Resorts e o Hot Park estão com 390 vagas abertas para atuação durante a alta temporada em Rio Quente, no Sul de Goiás.

As oportunidades incluem cargos temporários e efetivos, com início das contratações ao longo do mês de janeiro.

Do total de vagas, 140 são para contratação fixa e 250 para funções temporárias. Os cargos abrangem áreas como hotelaria, alimentação, limpeza, atendimento ao público, vendas e operação de atrações.

Entre as funções disponíveis estão atendente de bar, camareira, operador de atrações, garçom, ajudante de cozinha, auxiliar de serviços gerais, motorista e analista de projetos.

Os candidatos devem realizar a inscrição de forma online, por meio da plataforma de carreiras da Aviva ou pelo LinkedIn. Você pode acessar clicando aqui.

Funcionários temporários podem ser efetivados após o período de maior demanda, enquanto os contratados fixos terão acesso a benefícios como apoio psicológico, parcerias educacionais e acesso gratuito ao parque nos dias de descanso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!