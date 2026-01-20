Feirão de Empregos do Governo de Goiás oferece 13 mil vagas em 2026

No local, serão realizadas entrevistas de emprego, além de ser oferecida assessoria para elaboração de currículos

Gabriella Pinheiro - 20 de janeiro de 2026

Imagem mostra edição de feirão de empregos. (Foto: Secretaria da Retomada)

O primeiro Feirão de Empregos de 2026 já tem data definida. Promovida pelo Governo de Goiás, a ação será realizada na quarta-feira (21) e na quinta-feira (22), na Central Mais Empregos do Governo de Goiás, localizada na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, no Centro de Goiânia, das 08h às 17h.

Os interessados devem comparecer ao local portando documento pessoal com foto e comprovante de endereço. O atendimento é totalmente gratuito.

Ao todo, o evento reunirá mais de 3 mil oportunidades destinadas a candidatos com idade entre 18 e 30 anos. No local, serão realizadas entrevistas de emprego, além de ser oferecida assessoria para elaboração de currículos, capacitações gratuitas por meio de oficinas rápidas e inscrições para cursos com carga horária de 40 horas.

O feirão também disponibilizará vagas para o público em geral, totalizando cerca de 13 mil oportunidades em Goiânia e em municípios do interior do estado disponíveis ao longo do evento. Os salários podem ultrapassar R$ 3 mil.

“Há um número expressivo de vagas de emprego que não exigem experiência e que se alinham perfeitamente ao público jovem”, destacou o secretário da Retomada, César Moura.

As oportunidades abrangem as áreas de comércio, serviços, telecomunicações, logística e administração.

Há vagas para funções como atendente de loja, operador de caixa, frentista, operador de telemarketing, auxiliar de logística, recepcionista, camareira e promotor de vendas, entre outras. Para o público PCD, estão disponíveis oportunidades para os cargos de enfermeiro(a), farmacêutico(a), fisioterapeuta e assistente administrativo.

Também estão sendo ofertadas oportunidades nas áreas de pedagogia, psicologia, nutrição, terapia ocupacional, enfermagem, nutrição técnica e musicoterapia.

No total, nove empresas participarão da ação, realizando entrevistas diretamente no local. Entre os segmentos representados estão supermercados, perfumarias, lojas de utilidades domésticas, redes de fast food, entre outros.

Vale ressaltar que, além dos encaminhamentos para vagas de emprego, o feirão contará com oficinas gratuitas, com duração de uma hora, voltadas ao desenvolvimento de competências e à preparação dos candidatos para processos seletivos.

