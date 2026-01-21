Adeus à assinatura: brasileiros ganham acesso à nova plataforma gratuita de filmes

Serviço público de streaming vai reunir produções nacionais sem custo, com lançamento previsto para 2026

Isabella Valverde - 21 de janeiro de 2026

Fernanda Torres é a protagonista de ‘Ainda Estou Aqui’. (Foto: Divulgação/Sony Picture)

Assistir a filmes e séries sem pagar mensalidade deve se tornar realidade para milhões de brasileiros. O Governo Federal anunciou a criação da Plataforma Tela Brasil, um serviço de streaming público e gratuito voltado exclusivamente à difusão do audiovisual nacional.

A iniciativa é conduzida pelo Ministério da Cultura (MinC) e promete ampliar o acesso da população a produções brasileiras fora do circuito comercial.

A nova plataforma está em fase final de testes e tem lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2026.

O acesso será liberado para todo o público mediante cadastro vinculado à conta gov.br, o que deve facilitar a entrada de usuários em diferentes regiões do país. Apesar de rumores nas redes sociais, o Ministério da Cultura esclareceu que o serviço ainda não está disponível.

A proposta da Tela Brasil é funcionar como uma alternativa pública aos grandes streamings privados, reunindo curtas, médias e longas-metragens, além de séries produzidas no Brasil.

A ideia é valorizar a produção nacional e democratizar o acesso a conteúdos que muitas vezes ficam restritos a festivais, acervos institucionais ou exibições pontuais.

O catálogo está em fase de construção e deve contar com cerca de 555 obras. Para viabilizar o projeto, o investimento estimado é de R$ 4,4 milhões, destinados à organização, digitalização e licenciamento de conteúdos. A curadoria envolve acervos próprios do Ministério da Cultura e de instituições parceiras, garantindo diversidade temática, histórica e regional.

Entre os parceiros confirmados estão a Cinemateca Brasileira, o Centro Técnico Audiovisual (CTAv), a Funarte e a Fundação Cultural Palmares. O serviço também deve disponibilizar produções brasileiras que já receberam indicação ao Oscar, além de títulos selecionados por meio de editais públicos de licenciamento.

Além do entretenimento doméstico, a plataforma terá um papel estratégico na educação e na cultura. A Tela Brasil foi pensada para atender escolas de educação básica, espaços culturais e projetos não comerciais, dialogando diretamente com a Lei nº 13.006/2014, que determina a exibição de filmes brasileiros no ambiente escolar.

O conteúdo poderá ser utilizado por cineclubes, bibliotecas públicas, centros culturais, Pontos e Pontões de Cultura, CEUs e espaços de memória, ampliando o alcance do audiovisual brasileiro e fortalecendo a formação cultural em todo o país.

Com isso, a plataforma se consolida como uma ferramenta de acesso público, preservação da memória e valorização da produção nacional.

