Pouca gente usa, mas essa função do ar-condicionado é perfeita em dias de chuva

Nem sempre o maior problema do ambiente é a temperatura percebida no termômetro

Magno Oliver - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Quando o tempo fecha e a chuva se prolonga demais, a maioria das pessoas associa o ar-condicionado apenas ao controle do calor.

No entanto, existe uma função pouco explorada que ganha protagonismo justamente nesses dias: o modo desumidificar, pensado para lidar com o excesso de umidade no ambiente interno.

Essa tecnologia está presente em diversos modelos modernos de ar-condicionado e atua reduzindo a quantidade de vapor de água no ar.

O problema da umidade elevada costuma surgir em períodos chuvosos, quando portas e janelas ficam fechadas e a circulação natural de ar diminui, favorecendo a sensação de abafamento.

Ao retirar o excesso de umidade, o aparelho ajuda a conter a proliferação de mofo, fungos e bactérias, comuns em paredes, estofados e armários.

O efeito é percebido não apenas no conforto térmico, mas também no cheiro do ambiente, que tende a ficar menos carregado e mais agradável ao longo do dia.

O uso dessa função é recomendado especialmente em residências, escritórios e comércios localizados em regiões úmidas ou durante estações chuvosas prolongadas.

Diferente do modo refrigeração, o desumidificar trabalha de forma mais econômica, mantendo a temperatura estável enquanto melhora a qualidade do ar.

Especialistas explicam que a umidade excessiva pode agravar problemas respiratórios e causar desconforto contínuo, mesmo sem calor intenso.

Por isso, utilizar corretamente essa função não é apenas uma questão de conveniência, mas de cuidado com o ambiente e com a saúde de quem ocupa o espaço.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!