Batata com linguiça toscana: aprenda a fazer para o almoço ou jantar

Prática, saborosa e feita em uma única forma, essa receita é ideal para aqueles dias em que a fome pede algo gostoso, mas sem complicação na cozinha

Layne Brito
Receita de batata com linguiça
Sabe aqueles dias em que dá vontade de comer algo bem saboroso, mas sem passar horas na cozinha? Essa receita de batata com linguiça toscana é perfeita para esses momentos.

Simples de preparar, ela leva poucos ingredientes, não exige pré-cozimento e fica pronta rapidamente no forno.

A combinação da batata macia com a linguiça dourada e suculenta resulta em um prato versátil, que funciona tanto no almoço quanto no jantar.

O melhor é que tudo é feito junto, em uma única forma, o que facilita ainda mais o preparo.

Ingredientes

  • Linguiça toscana
  • Batatas (quantidade a gosto)
  • Páprica defumada
  • Orégano
  • Pimenta-do-reino
  • Azeite
  • Sal (pode ser sal grosso ou sal comum)

Modo de preparo

  1. Comece fazendo pequenos cortes ao longo das linguiças. Isso ajuda a assar por igual e deixar a carne ainda mais macia.
  2. Disponha todas as linguiças em uma forma que possa ir ao forno.
  3. Corte as batatas ao meio. Não é necessário cozinhá-las antes, pois elas assam rapidamente no forno.
  4. Em seguida, tempere as batatas com páprica defumada, bastante orégano, pimenta-do-reino, azeite generoso e sal a gosto.
  5. Misture bem para que todas fiquem bem temperadas.
  6. Coloque as batatas na forma, distribuindo entre as linguiças.
  7. Leve ao forno preaquecido e asse por aproximadamente 30 minutos, ou até que as batatas estejam douradas e a linguiça bem assada.
  8. Não é necessário usar papel-alumínio.

Depois de dourado, o prato está pronto para servir. A linguiça fica macia e suculenta, e as batatas ganham um sabor especial com o azeite e os temperos.

Para acompanhar, um arroz branco cai muito bem e completa a refeição.

 

