Batata com linguiça toscana: aprenda a fazer para o almoço ou jantar

Prática, saborosa e feita em uma única forma, essa receita é ideal para aqueles dias em que a fome pede algo gostoso, mas sem complicação na cozinha

Layne Brito - 22 de janeiro de 2026

Sabe aqueles dias em que dá vontade de comer algo bem saboroso, mas sem passar horas na cozinha? Essa receita de batata com linguiça toscana é perfeita para esses momentos.

Simples de preparar, ela leva poucos ingredientes, não exige pré-cozimento e fica pronta rapidamente no forno.

A combinação da batata macia com a linguiça dourada e suculenta resulta em um prato versátil, que funciona tanto no almoço quanto no jantar.

O melhor é que tudo é feito junto, em uma única forma, o que facilita ainda mais o preparo.

Ingredientes

Linguiça toscana

Batatas (quantidade a gosto)

Páprica defumada

Orégano

Pimenta-do-reino

Azeite

Sal (pode ser sal grosso ou sal comum)

Modo de preparo

Comece fazendo pequenos cortes ao longo das linguiças. Isso ajuda a assar por igual e deixar a carne ainda mais macia. Disponha todas as linguiças em uma forma que possa ir ao forno. Corte as batatas ao meio. Não é necessário cozinhá-las antes, pois elas assam rapidamente no forno. Em seguida, tempere as batatas com páprica defumada, bastante orégano, pimenta-do-reino, azeite generoso e sal a gosto. Misture bem para que todas fiquem bem temperadas. Coloque as batatas na forma, distribuindo entre as linguiças. Leve ao forno preaquecido e asse por aproximadamente 30 minutos, ou até que as batatas estejam douradas e a linguiça bem assada. Não é necessário usar papel-alumínio.

Depois de dourado, o prato está pronto para servir. A linguiça fica macia e suculenta, e as batatas ganham um sabor especial com o azeite e os temperos.

Para acompanhar, um arroz branco cai muito bem e completa a refeição.

