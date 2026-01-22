Lambisgoia, mocorongo e mais: formas antigas e elegantes para responder alguém que está enchendo a paciência
Palavras do passado revelam muito mais sobre comportamento humano do que parecem à primeira vista
Em tempos de debates acalorados e respostas impulsivas, o resgate de xingamentos antigos revela um caminho curioso: a busca das pessoas por ofender alguém sem perder a compostura.
Expressões como lambisgoia, mocorongo e mequetrefe já circularam com naturalidade no português falado em outras épocas e hoje reaparecem como alternativas mais criativas e menos agressivas às ofensas modernas.
Esses termos ganharam espaço principalmente entre os séculos XIX e início do XX, quando a linguagem cotidiana valorizava ironia, ambiguidade e certo refinamento verbal.
Diferente dos xingamentos atuais, diretos e muitas vezes vulgares, essas palavras funcionavam quase como códigos sociais, compreendidos no tom e no contexto, mais do que na agressividade explícita.
1. Lambisgoia – 1881
Esse era usado antigamente para se referir a uma pessoa magra, considerada sem graça e antipática; Uma pessoa comprometida, que gosta muito de fofocar com todo mundo.
2. Serigaita, sirigaita – 1720
Lá em 1720 surgia o termo sirigaita ou serigaita, como preferir. O uso era para se referir a uma mulher que usa requebros (acessórios ou peças de roupas) para seduzir, provocar alguém. Também era usado para se referir a uma mulher considerada respondona.
3. Estrupício – 1913
É uma pessoa que atrapalha, um sujeito considerado digno de reprovação das outras pessoas.
4. Songamonga – 1881
Diz respeito a uma pessoa considerada sonsa e muito dissimulada; Um alguém que revela falta de vontade, uma pessoa muito molenga.
5. Mequetrefe – 1967
Já mequetrefe diz respeito a um indivíduo muito intrometido, insignificante, bem canalha mesmo.
6. Mocorongo – 1940
Já mocorongo é sobre um indivíduo considerado sem instrução e de hábitos rudes, um alguém cafona.
7. Bruaca – 1836
Diz sobre uma garota de programa mais velha, uma mulher já de idade e bem feia. Também dizem que é sobre uma mulher maldosa e bastante fofoqueira.
8. Pata-choca – 1728
Antiga e muito atual também, não é mesmo? Esse termo é lá de 1728 e dizia sobre uma mulher obesa que se movimenta de forma bem vagarosa, com andar muito lento.
9. Chumbrega, xumbrega – 1789
Um termo considerado de má qualidade, bem reles. Diz sobre um indivíduo de muito mau gosto.
10. Bocó – 1889
Um termo que se refere a uma pessoa muito infantil, criançona, ignorante, tola.
11. Varapau – 1558
Um sujeito muito alto e bem magro. Uma silhueta corporal que lembra bastante a de uma vara enorme.
12. Paspalho – 1858
Essa diz sobre um indivíduo considerado tolo, bem inútil.
13. Palerma – 1821
Muito antiga e também bastante usada nos dias atuais, palerma é sobre um sujeito considerado estúpido, que tem pouca inteligência ou de baixa determinação.
14. Tongo – 1888
Um indivíduo tolo, sem muita inteligência.
15. Chinfrin – 1881
Sobre um ser inútil, de extremo mau gosto e também insignificante para os outros.
16. Balofo – 1712
Homem considerado obeso e bastante flácido. Um cara muito inchado, quase uma baleia.
Confira a lista completa:
