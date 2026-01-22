Lambisgoia, mocorongo e mais: formas antigas e elegantes para responder alguém que está enchendo a paciência

Palavras do passado revelam muito mais sobre comportamento humano do que parecem à primeira vista

Magno Oliver - 22 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Em tempos de debates acalorados e respostas impulsivas, o resgate de xingamentos antigos revela um caminho curioso: a busca das pessoas por ofender alguém sem perder a compostura.

Expressões como lambisgoia, mocorongo e mequetrefe já circularam com naturalidade no português falado em outras épocas e hoje reaparecem como alternativas mais criativas e menos agressivas às ofensas modernas.

Esses termos ganharam espaço principalmente entre os séculos XIX e início do XX, quando a linguagem cotidiana valorizava ironia, ambiguidade e certo refinamento verbal.

Diferente dos xingamentos atuais, diretos e muitas vezes vulgares, essas palavras funcionavam quase como códigos sociais, compreendidos no tom e no contexto, mais do que na agressividade explícita.

1. Lambisgoia – 1881

Esse era usado antigamente para se referir a uma pessoa magra, considerada sem graça e antipática; Uma pessoa comprometida, que gosta muito de fofocar com todo mundo.

2. Serigaita, sirigaita – 1720

Lá em 1720 surgia o termo sirigaita ou serigaita, como preferir. O uso era para se referir a uma mulher que usa requebros (acessórios ou peças de roupas) para seduzir, provocar alguém. Também era usado para se referir a uma mulher considerada respondona.

3. Estrupício – 1913

É uma pessoa que atrapalha, um sujeito considerado digno de reprovação das outras pessoas.

4. Songamonga – 1881

Diz respeito a uma pessoa considerada sonsa e muito dissimulada; Um alguém que revela falta de vontade, uma pessoa muito molenga.

5. Mequetrefe – 1967

Já mequetrefe diz respeito a um indivíduo muito intrometido, insignificante, bem canalha mesmo.

6. Mocorongo – 1940

Já mocorongo é sobre um indivíduo considerado sem instrução e de hábitos rudes, um alguém cafona.

7. Bruaca – 1836

Diz sobre uma garota de programa mais velha, uma mulher já de idade e bem feia. Também dizem que é sobre uma mulher maldosa e bastante fofoqueira.

8. Pata-choca – 1728

Antiga e muito atual também, não é mesmo? Esse termo é lá de 1728 e dizia sobre uma mulher obesa que se movimenta de forma bem vagarosa, com andar muito lento.

9. Chumbrega, xumbrega – 1789

Um termo considerado de má qualidade, bem reles. Diz sobre um indivíduo de muito mau gosto.

10. Bocó – 1889

Um termo que se refere a uma pessoa muito infantil, criançona, ignorante, tola.

11. Varapau – 1558

Um sujeito muito alto e bem magro. Uma silhueta corporal que lembra bastante a de uma vara enorme.

12. Paspalho – 1858

Essa diz sobre um indivíduo considerado tolo, bem inútil.

13. Palerma – 1821

Muito antiga e também bastante usada nos dias atuais, palerma é sobre um sujeito considerado estúpido, que tem pouca inteligência ou de baixa determinação.

14. Tongo – 1888

Um indivíduo tolo, sem muita inteligência.

15. Chinfrin – 1881

Sobre um ser inútil, de extremo mau gosto e também insignificante para os outros.

16. Balofo – 1712

Homem considerado obeso e bastante flácido. Um cara muito inchado, quase uma baleia.

Confira a lista completa:

