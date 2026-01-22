UniEVANGÉLICA se destaca no Enamed e é a única instituição privada filantrópica entre as cinco melhores de Goiás

Avaliação nacional reconhece a UniEVANGÉLICA como referência na formação médica em Goiás

Damara Dantas - 22 de janeiro de 2026

Curso de Medicina da UniEVANGÉLICA se consolidou como referência regional e nacional. (Foto: Divulgação)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (19) os resultados da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), instrumento que traça um panorama inédito da qualidade da formação médica no país. O levantamento, apresentado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), avaliou o desempenho de 351 cursos de Medicina em todo o Brasil, incluindo as instituições sediadas em Goiás.

No Estado, apenas cinco cursos alcançaram conceito 4, faixa considerada de bom desempenho, em uma escala que varia de 1 a 5 — sendo os conceitos 1 e 2 classificados como insatisfatórios. Entre essas cinco instituições, a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, com sede em Anápolis, é a única Instituição privada sem fins lucrativos a figurar entre as mais bem avaliadas do Estado. “Oferecemos um dos melhores Cursos de Medicina do país. Esse resultado é o reconhecimento da nossa excelência acadêmica”, destaca o Reitor Carlos Hassel Mendes.

Do total de cursos avaliados nacionalmente, 107 receberam notas 1 ou 2 e estão sujeitos a sanções por parte do MEC, o que reforça a relevância do resultado alcançado pela UniEVANGÉLICA.

O desempenho no Enamed consolida a posição da UniEVANGÉLICA como referência na formação médica e dialoga com outro marco recente da instituição. O Curso de Medicina acaba de conquistar nota 5 no Conceito de Curso (CC), após avaliação presencial realizada por técnicos do MEC — a pontuação máxima atribuída a uma graduação no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Criado em 2008, o Curso de Medicina da UniEVANGÉLICA se consolidou como referência regional e nacional. A graduação se destaca pela qualificação do corpo docente, pela infraestrutura moderna e por um projeto pedagógico que integra ciência, tecnologia e valores éticos, com forte compromisso social.

Entre os diferenciais do curso está a adoção da metodologia ativa Aprendizado Baseado em Problemas (PBL), que coloca o estudante no centro do processo de aprendizagem. A formação prática desde os primeiros períodos, aliada a estágios supervisionados e projetos de extensão, aproxima os acadêmicos da realidade do sistema de saúde e contribui para a formação de médicos preparados para atuar com ética, empatia e excelência técnica.

Para a Coordenadora do curso de Medicina, Priscilla Usevícius, os resultados refletem um trabalho construído de forma coletiva. “Os indicadores do Enamed e a nota máxima no Conceito de Curso confirmam a seriedade do projeto pedagógico e o comprometimento de professores, estudantes e técnicos, sempre com foco na excelência acadêmica e na humanização do cuidado”, afirma.

Com o desempenho de destaque no Enamed — sendo a única instituição particular entre as cinco melhores de Goiás — e a recente conquista do Conceito de Curso 5, a UniEVANGÉLICA reafirma seu protagonismo na educação superior e sua contribuição para a formação de médicos capacitados para os desafios da saúde no Brasil contemporâneo.