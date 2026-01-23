Adeus, ilha de cozinha: novo formato virou tendência e rende mais espaço gastando menos

Novas soluções ganham espaço ao unir conforto, praticidade e economia

Magno Oliver - 23 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Durante anos, a ilha de cozinha foi símbolo de modernidade e status em projetos residenciais. Em 2025 já para 2026, porém, esse elemento começa a perder protagonismo.

Arquitetos e designers têm priorizado soluções mais funcionais, que ampliam a circulação, reduzem custos e se adaptam melhor às plantas abertas cada vez mais comuns em apartamentos e casas contemporâneas.

A mudança acontece principalmente por razões práticas. A ilha exige marcenaria sob medida, instalações elétricas e hidráulicas complexas e, muitas vezes, intervenções estruturais no ambiente.

Em contrapartida, layouts que utilizam paredes e perímetros existentes oferecem maior eficiência, sem comprometer o visual moderno ou a integração com a sala de estar.

Nesse novo cenário, ganham destaque as bancadas em formato de “L” e as penínsulas, além de mesas integradas ao mobiliário.

Essas soluções mantêm o centro da cozinha livre, facilitam a circulação e permitem que o preparo das refeições aconteça ao mesmo tempo em que o espaço é usado para convivência, refeições rápidas ou até trabalho remoto.

Outro ponto favorável é a versatilidade. Em imóveis compactos, a mesa acoplada pode funcionar como área de refeições, bar ou estação de trabalho.

Já os carrinhos auxiliares com rodízios surgem como alternativa prática para apoio extra, substituindo a ilha fixa sem exigir grandes investimentos ou reformas.

Para adotar o novo formato, especialistas recomendam observar os hábitos da casa e planejar bem o espaço. Manter geladeira, pia e fogão próximos, garantir circulação mínima de 90 centímetros entre os móveis e investir em materiais fáceis de limpar são medidas que fazem diferença.

Assim, a ilha deixa de ser um símbolo obrigatório e passa a ser apenas uma escolha opcional diante de soluções mais econômicas e inteligentes.

Confira mais detalhes de um projeto com esse formato moderno:

