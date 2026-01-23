Apostador de Goiânia leva prêmio em Mega-Sena de R$ 55 milhões

Goiano que foi a "bola da vez" realizou a fézinha na Loteria Pé de Coelho Sul, unidade que já tem no nome uma das superstições para dar sorte mais famosas

Samuel Leão - 23 de janeiro de 2026

Cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo)

Um sortudo, de Goiânia, conseguiu acertar cinco dezenas da Mega-Sena, sorteada nesta quinta-feira (22), e vai levar para casa uma bolada que passa dos R$ 70 mil.

O sorteio tinha o prêmio máximo de R$ 55 milhões e não teve nenhum acerto das seis dezenas, de modo que acumulou e, no sábado (24), terá um prêmio de R$ 63 milhões.

Na ocasião, os números sorteados foram: 06 – 20 – 34 – 44 – 53 – 57.

A aposta foi simples, com um bilhete físico, e se tratou de uma teimosinha. Além dele, outros 23 apostadores levaram o mesmo prêmio, no entanto, ele foi o único de Goiás a conseguir a proeza.

A próxima rodada de sorteios das Loterias Caixa, que vai sortear outro prêmio da Mega-Sena, ocorre já neste sábado (24), às 20h.

O sorteio pode ser acompanhado ao vivo na televisão pela RedeTV ou pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

