Apostador de Goiânia leva prêmio em Mega-Sena de R$ 55 milhões
Goiano que foi a "bola da vez" realizou a fézinha na Loteria Pé de Coelho Sul, unidade que já tem no nome uma das superstições para dar sorte mais famosas
Um sortudo, de Goiânia, conseguiu acertar cinco dezenas da Mega-Sena, sorteada nesta quinta-feira (22), e vai levar para casa uma bolada que passa dos R$ 70 mil.
O sorteio tinha o prêmio máximo de R$ 55 milhões e não teve nenhum acerto das seis dezenas, de modo que acumulou e, no sábado (24), terá um prêmio de R$ 63 milhões.
Na ocasião, os números sorteados foram: 06 – 20 – 34 – 44 – 53 – 57.
O goiano que foi a “bola da vez” realizou a fézinha na Loteria Pé de Coelho Sul, unidade que já tem no nome uma das superstições para dar sorte mais famosas.
A aposta foi simples, com um bilhete físico, e se tratou de uma teimosinha. Além dele, outros 23 apostadores levaram o mesmo prêmio, no entanto, ele foi o único de Goiás a conseguir a proeza.
A próxima rodada de sorteios das Loterias Caixa, que vai sortear outro prêmio da Mega-Sena, ocorre já neste sábado (24), às 20h.
O sorteio pode ser acompanhado ao vivo na televisão pela RedeTV ou pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.
