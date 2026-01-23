Colégio Lyceu de Goiânia é reaberto como primeira escola bilíngue da rede estadual

Com investimento de R$ 20 milhões, local possui capacidade máxima para atender até 800 estudantes

Gabriella Pinheiro - 23 de janeiro de 2026

Imagem mostra o colégio Lyceu de Goiânia (Foto: Divulgação)

Após dois anos, o histórico Colégio Lyceu de Goiânia foi reaberto nesta sexta-feira (23). Com isso, a unidade passa a ser a primeira escola bilíngue português-francês da rede estadual de ensino.

Com investimento de R$ 20 milhões, a instituição foi reformada e recebeu melhorias em diversas áreas, como infraestrutura, mobiliário e equipamentos modernos.

O local possui capacidade máxima para atender até 800 estudantes, do 8º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, e conta com 23 salas de aula, laboratórios e uma quadra poliesportiva coberta.

As obras de revitalização tiveram início em janeiro de 2024 e abrangeram o restauro da área histórica em estilo Art Déco, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 2005.

Vale salientar que, anteriormente, no início do ano, o governador Ronaldo Caiado (UB) e a secretária de Educação, Fátima Gavioli, já haviam confirmado a data de reabertura, após vistorias nas obras de revitalização e restauração do colégio.

