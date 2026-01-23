Empadão de frango com requeijão: receita cremosa e fácil para o lanche

Massa que derrete na boca e recheio bem cremoso com frango, milho e requeijão: veja o passo a passo para acertar no forno

Isabella Valverde - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram)

Se você quer uma receita que parece “de padaria”, mas dá para fazer em casa sem complicação, o empadão de frango com requeijão é uma aposta certeira.

A combinação da massa amanteigada com um recheio bem temperado e cremoso costuma render um prato completo para almoço, lanche, jantar e até para levar na marmita.

A seguir, confira a receita mostrada no vídeo, com ingredientes simples e um preparo direto, do jeito que funciona quando a fome pede algo caprichado.

Ingredientes da massa

– 3 xícaras (chá) de farinha de trigo

– 150 g de manteiga (ou margarina) em temperatura ambiente

– 1 ovo inteiro

– 1/2 caixinha de creme de leite

– 1 colher (chá) de sal

– 1 gema (para pincelar, opcional)

Ingredientes do recheio

– 500 g de frango cozido e desfiado

– 1/2 cebola picada

– 2 dentes de alho picados

– 1 tomate picado (opcional)

– 1 lata de milho (escorrido)

– Sal, pimenta-do-reino e colorau/páprica a gosto

– Cheiro-verde a gosto

– 200 g de requeijão cremoso

– 150 g de muçarela ralada (opcional, para deixar mais “puxando”)

Como fazer o recheio

– Em uma panela, refogue cebola e alho até dourar.

– Acrescente o frango desfiado e tempere com sal, pimenta e colorau/páprica.

– Junte o milho (e o tomate, se for usar) e misture bem.

– Finalize com cheiro-verde e reserve.

– Na montagem, o requeijão entra para deixar o recheio bem cremoso (pode colocar por cima do frango, em colheradas ou com saco de confeitar, como no vídeo).

Como fazer a massa

– Em uma tigela, misture a farinha, o sal e a manteiga até formar uma farofa úmida.

– Adicione o ovo e o creme de leite, misturando até a massa ficar lisa e macia (sem grudar demais).

– Se necessário, ajuste com um pouco mais de farinha (bem aos poucos).

– Divida a massa em duas partes: uma maior (base) e uma menor (tampa).

Montagem do empadão

– Forre o fundo e as laterais de uma travessa untada com a parte maior da massa.

– Coloque o recheio de frango.

– Acrescente o requeijão por cima e, se quiser, finalize com muçarela ralada.

– Abra a massa da “tampa” (uma dica prática é abrir entre plásticos) e cubra a travessa.

– Feche as bordas e pincele gema para dourar (opcional).

Tempo e forno

Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até ficar bem dourado por cima.

Dicas para não errar

Massa quebradiça? Coloque mais um pouco de creme de leite.

Massa muito mole? Acrescente farinha aos poucos até dar ponto.

Recheio mais cremoso: capriche no requeijão e evite deixar o frango seco demais.

Como armazenar

Depois de frio, guarde na geladeira por até 3 dias. Para consumir, aqueça no forno ou airfryer para manter a massa mais sequinha.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Frɑn (@casinha.da.fran)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!