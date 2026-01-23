PRF em Anápolis flagra Fiorino levando 4 crianças e um adulto em compartimento de carga

Além disso, corporação registrou que condutor do veículo não possuía CNH

Augusto Araújo - 23 de janeiro de 2026

Crianças foram encontradas em compartimento de cargas de veículo. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na manhã desta sexta-feira (23), o transporte irregular de pessoas em um compartimento de carga durante uma fiscalização de rotina realizada na Unidade Operacional de Anápolis, na BR-060, em Goiás.

Os policiais abordaram um veículo do tipo Fiorino, com carroceria fechada. Durante a verificação, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além do motorista, uma mulher seguia como passageira na cabine do veículo.

No entanto, a situação mais grave foi encontrada na parte traseira do automóvel: outras cinco pessoas eram transportadas de forma totalmente irregular no compartimento de carga, sendo quatro delas menores de idade, o que representa alto risco à segurança dos ocupantes.

Segundo informações apuradas no local, o grupo saiu de uma fazenda localizada no município de Abadiânia e tinha como destino a cidade de Anápolis.

Diante das irregularidades, o condutor foi autuado por dirigir sem habilitação, transportar pessoas em compartimento de carga e por alteração das características do veículo.

O automóvel foi retido para as devidas regularizações administrativas. As pessoas transportadas foram liberadas após a abordagem.

