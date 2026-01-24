A descoberta que todos com ar-condicionado precisam saber para economizar na conta de energia

Um detalhe do controle remoto engana muita gente e pode fazer o aparelho trabalhar mais do que o necessário sem você perceber

Gabriel Yuri Souto - 24 de janeiro de 2026

Um hábito comum na hora de ligar o aparelho pode aumentar o consumo e fazer o equipamento trabalhar mais do que precisa (Foto: Reprodução)

Muita gente coloca o ar-condicionado em 16°C ou 18°C achando que o ambiente vai gelar mais rápido, mas esse hábito nem sempre traz conforto imediato. Além disso, ele pode aumentar o consumo de energia sem necessidade.

O que pouca gente entende é que o número escolhido no controle remoto não indica a temperatura do ar que sai do aparelho o tempo todo. Na prática, ele funciona como uma meta que o ambiente precisa atingir.

Quando você joga o ajuste para 16°C, o aparelho entende que precisa resfriar todo o cômodo até chegar nesse nível, mesmo que isso demore bastante. Por isso, ele passa mais tempo trabalhando no máximo e consumindo mais energia.

O problema fica ainda maior quando o local não ajuda, principalmente com portas abrindo, sol forte batendo ou janelas mal vedadas. Nessa situação, o ar-condicionado tenta alcançar uma temperatura quase impossível e acaba trabalhando sem pausa.

Para economizar de verdade, a melhor estratégia é escolher uma temperatura confortável e manter o ajuste estável, sem ficar mudando o número toda hora. Assim, o aparelho trabalha com mais eficiência e evita esforços desnecessários.

Além disso, pequenos cuidados ajudam muito no resultado, como manter o ambiente fechado, usar cortinas para bloquear o calor e limpar o filtro com frequência. Com essas medidas, o ar atinge a meta mais rápido e a conta tende a pesar menos.

