Cozinheira ensina como fazer coxa e sobrecoxa com crocância e sem ficar ressecada
Truques simples no forno e um detalhe com limão deixam coxa e sobrecoxa crocantes por fora e suculentas por dentro
Nada mais frustrante do que morder uma coxa bonita por fora e encontrar carne seca por dentro. Em um vídeo gravado em cozinha profissional, uma cozinheira mostra um passo a passo direto para evitar esse erro e garantir crocância sem ressecar.
A técnica passa por três pontos que fazem diferença no resultado: como usar o limão, a base de cebola na assadeira e o jeito de levar ao forno. No fim, ela ainda dá uma dica prática para quem quer preparar antes e comer depois, sem perder a textura.
O “segredo” começa no limão e no momento certo de usar
Um dos alertas do vídeo é sobre o limão. A cozinheira explica que não gosta de colocar muito antes porque ele interfere na textura da carne.
A solução, segundo ela, é simples: quando for usar limão para temperar, o ideal é colocar mais próximo da hora de levar ao forno. Assim, o tempero entra sem “mexer” demais na estrutura do frango.
O resultado é um preparo mais estável: a carne vai ao forno com mais chance de ficar macia por dentro. E a pele pode dourar com mais facilidade, sem “puxar” para o ressecado.
Cebola na assadeira e forno pré-aquecido: o combo para suculência
Na sequência, ela mostra a base da assadeira: cebola cortada. A ideia é montar uma “cama” no fundo e posicionar por cima as peças de coxa e sobrecoxa já temperadas.
Esse detalhe, além de trazer sabor, ajuda a criar um ambiente mais úmido durante o assado. Na prática, o frango assa apoiado sobre a cebola e vai soltando caldo, o que favorece a suculência.
Outro ponto citado no vídeo é o forno: ela comenta que já deixa o forno esquentando antes de levar as assadeiras. Essa organização evita perda de tempo e ajuda a manter um cozimento mais constante.
Sem papel-alumínio e com dica final para manter a crocância
A cozinheira também reforça que não precisa nem de papel-alumínio. Ou seja: o preparo vai ao forno do jeito que está, com a cebola por baixo e o frango por cima, buscando dourar e chegar ao ponto sem “abafar”.
Depois de pronto, a aparência é de pele bem dourada e textura firme por fora. No vídeo, ela destaca o resultado crocante, justamente o que muita gente tenta alcançar e não consegue.
E para quem quer praticidade no dia a dia, vem a última sacada: dá para guardar e, depois, só esquentar no Air Fryer. A ideia é recuperar a textura sem transformar o frango em “borracha”.
Confira o passo a passo completo no vídeo abaixo:
