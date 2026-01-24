Grave acidente na GO-080 deixa duas pessoas mortas

Com o impacto, o carro ficou destruído, o que exigiu atuação das equipes de salvamento para atender as vítimas

Da Redação - 24 de janeiro de 2026

Veículo teria saído da pista e, em seguida, capotado. (Foto: Reprodução)

No final da noite desta sexta-feira (23), um capotamento ocorrido na GO-080, na saída para Goiânia e no sentido Nerópolis, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e deixou duas pessoas mortas.

O Portal 6 apurou que o acidente aconteceu por volta de 23h40, antes de uma ponte, na região do bairro Nova Cidade. O veículo teria saído da pista e, em seguida, capotado.

Com o impacto, o carro ficou destruído, o que exigiu atuação das equipes de salvamento para atender as vítimas. Apesar dos esforços, o motorista do veículo, de anos, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local.

A segunda vítima, uma jovem de 23 anos, foi localizada fora do veículo, inconsciente, sendo encaminhada em estado grave ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Nerópolis, onde acabou não resistindo.

As circunstâncias do acidente devem agora ser apuradas.

