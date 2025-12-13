Motorista de aplicativo é agredido e tem carro destruído após se negar a fazer corrida em Aparecida de Goiânia

Situação envolvendo pagamento terminou em ataque e prejuízo ao condutor

Pedro Ribeiro - 13 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um motorista de aplicativo foi agredido e teve o carro danificado na madrugada deste sábado (13), após se recusar a prosseguir com uma corrida no Jardim Maria Inês, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a vítima, ele havia aceitado uma corrida solicitada por uma terceira pessoa e, no local de embarque, três passageiras entraram no veículo.

Durante o início do trajeto, as mulheres informaram que o pagamento seria feito apenas ao chegar ao destino, no Jardim Nova Esperança, em Goiânia.

Ainda segundo o motorista, ele recebeu uma notificação no aplicativo informando que o usuário responsável pela corrida possuía débito referente a uma viagem anterior.

Temendo prejuízo, o condutor decidiu não continuar o percurso. As passageiras, no entanto, teriam afirmado que ele seria obrigado a levá-las.

Diante do impasse, o motorista parou o carro e desceu do veículo, travando as portas em seguida. Após descerem, as mulheres passaram a quebrar os vidros e danificar a lataria do automóvel.

O motorista tentou intervir para impedir os danos, momento em que foi agredido fisicamente. Para evitar novas agressões, ele correu até as proximidades de um comércio da região e pediu ajuda.

Quando retornou ao local acompanhado da equipe policial, as autoras já haviam fugido. O carro apresentava vidros quebrados e danos na lataria, aparentemente causados por pedras e pedaços de madeira.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil visando identificar a identidade das suspeitas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!