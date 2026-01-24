O melhor supermercado para fazer a compra do mês no Brasil tem mais de 300 unidades, açougue, hortifrúti e oferece cartão aos clientes

Rede se consolidou como uma das principais escolhas do consumidor por unir variedade, preços competitivos e estrutura completa para compras maiores

Gustavo de Souza - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Fazer a compra do mês virou um desafio para muitas famílias, já que qualquer ida ao mercado pesa no bolso, principalmente quando inclui itens básicos, carnes, produtos de limpeza e o que não pode faltar na despensa.

Nesse cenário, uma rede tem se destacado como uma das preferidas de quem busca economia sem abrir mão de variedade e praticidade: o Assaí Atacadista, apontado por muitos consumidores como o melhor supermercado para compras grandes no Brasil.

Com mais de 300 unidades espalhadas pelo país, o Assaí ampliou presença nos últimos anos e virou uma referência para quem quer encher o carrinho gastando menos, aproveitando preços de atacado mesmo comprando em menor quantidade.

A proposta da rede é atender tanto famílias quanto pequenos comerciantes, oferecendo um modelo de loja ampla, com corredores organizados e grande oferta de produtos.

Um dos diferenciais que ajudam a explicar o sucesso da marca é a estrutura completa para compra do mês. Em muitas unidades, o cliente encontra açougue, hortifrúti e setores com alimentos prontos ou produtos refrigerados, o que facilita a rotina de quem quer resolver tudo no mesmo lugar.

Além disso, a rede também investe em variedade de marcas, tamanhos e embalagens, o que ajuda o consumidor a escolher entre preço e rendimento.

Outro ponto que chama atenção é o cartão próprio oferecido aos clientes, que funciona como alternativa para quem prefere concentrar pagamentos, parcelar compras específicas ou acessar condições diferenciadas, dependendo das regras de cada unidade e do tipo de contratação.

Essa opção costuma ser usada principalmente por quem faz compras maiores e busca mais flexibilidade na hora de fechar o total no caixa.

Além da estrutura e do alcance nacional, o Assaí também ganhou espaço por manter uma proposta voltada ao custo-benefício, algo que se tornou decisivo no orçamento das famílias.

Como o modelo atacadista costuma ter preços mais baixos em diversos itens, especialmente os de maior giro, o consumidor consegue montar a compra do mês com mais controle e comparar melhor o que vale levar em maior quantidade.

Para quem gosta de planejar, a experiência no atacarejo também pode render mais quando a compra é feita com lista pronta, atenção às promoções e foco em produtos que realmente fazem diferença no dia a dia.

Assim, fica mais fácil aproveitar o que o Assaí oferece e reduzir desperdícios, mantendo a despensa completa por mais tempo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!