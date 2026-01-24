Pessoas que caminham mais rápido têm essa característica em comum, segundo a psicologia

Pesquisas associam caminhada mais rápida a maior conscienciosidade: pessoas mais organizadas e disciplinadas tendem a manter um ritmo maior

Gustavo de Souza - 24 de janeiro de 2026

(Fonte: Reprodução/Silvio Pelegrin/Pexels)

Quem anda mais rápido costuma ouvir duas frases: “Você está com pressa?” e “Calma!”. Só que, para a psicologia, o ritmo da caminhada pode dizer mais sobre a forma como a pessoa se organiza do que sobre o relógio em si.

Estudos que cruzam dados de comportamento e traços de personalidade apontam um padrão: a velocidade de caminhar, ao longo da vida adulta, se relaciona com aspectos psicológicos. E, entre as associações mais consistentes, aparece uma característica em comum que se repete: conscienciosidade.

A característica em comum

Na psicologia, conscienciosidade é um traço ligado a autodisciplina, organização e responsabilidade. Em termos simples, é aquela tendência de cumprir o que promete, planejar melhor e manter rotina.

Pesquisas com grandes bases de dados indicam que pessoas com níveis mais altos de conscienciosidade tendem a apresentar velocidade de caminhada maior e, em alguns recortes, também menor declínio desse ritmo com o tempo.

Isso não significa que quem anda devagar seja “menos capaz” ou que caminhar rápido seja um “selo” de personalidade. O ponto é que, em médias populacionais, o traço aparece associado ao ritmo.

Na prática, o corpo pode estar só acompanhando um jeito mental de funcionar: foco em objetivos, senso de tarefa e preferência por eficiência.

O que os estudos observam junto com o ritmo da caminhada

Além da conscienciosidade, pesquisas também relacionam caminhar mais rápido a outros traços, como extraversion (energia e entusiasmo) e menor tendência ao neuroticismo em alguns resultados.

Os autores destacam que a velocidade de caminhar é um marcador observado em adultos e idosos e pode refletir uma mistura de fatores: saúde, rotina, ambiente e, em parte, personalidade.

Ou seja: o ritmo não nasce de uma causa única. Ele pode ser influenciado tanto por condicionamento físico quanto por padrões comportamentais mais estáveis.

Por isso, a interpretação mais honesta é: há associação, não uma regra individual que vale para todo mundo.

Por que isso não é diagnóstico e o que pode mudar seu ritmo

Psicologia e saúde se cruzam aqui. A própria literatura trata a velocidade da marcha como um indicador que também conversa com envelhecimento e condições físicas, então não dá para reduzir tudo a “traço de personalidade”.

Além disso, fatores cotidianos podem mudar completamente o passo: dor, cansaço, calçado, segurança da rua, humor e até o tipo de caminho. Uma pessoa muito organizada pode caminhar devagar num dia ruim, e isso não muda quem ela é.

A leitura mais útil é pensar no ritmo como um sinal de estilo: quem é mais disciplinado e orientado a tarefas pode, com mais frequência, andar num passo mais acelerado. E quem anda rápido pode usar isso como termômetro para equilibrar pressa e bem-estar.

No fim, caminhar rápido pode ser só o corpo dizendo: “vamos resolver o dia”.