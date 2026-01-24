Prefeitura retira 10 toneladas de lixo acumulado em uma única residência
Força-tarefa em São José dos Campos recolheu 10,7 toneladas de lixo em imóvel no Campo dos Alemães após mandado judicial
Uma casa no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, virou alvo de uma operação após denúncias da população. Na terça-feira (13), uma força-tarefa da Prefeitura entrou no imóvel e retirou 10,7 toneladas de lixo acumulado no local.
A ação foi realizada com base em mandado judicial de ingresso forçado, expedido depois de registros feitos pela comunidade na Central 156. O responsável pela residência, que mora no imóvel, acompanhou todo o procedimento.
Com a operação, o município reforçou o combate ao acúmulo compulsivo de resíduos — prática considerada um risco para a saúde pública e para a segurança de quem vive no entorno.
Operação foi a segunda de 2026 e volume no ano já passa de 14 toneladas
A retirada no Campo dos Alemães foi a segunda ação desse tipo em 2026. Somando as operações já realizadas neste ano, a Prefeitura informou que o total de resíduos recolhidos em situações semelhantes ultrapassa 14 toneladas.
O histórico recente mostra que esse tipo de intervenção tem sido frequente. Em 2025, o município executou cinco operações, que resultaram em mais de 52 toneladas de materiais retirados de imóveis e terrenos usados para acúmulo compulsivo.
A Prefeitura trata essas ações como parte de uma estratégia para reduzir riscos sanitários e evitar que pontos críticos se tornem permanentes dentro dos bairros.
Força-tarefa reuniu várias secretarias e seguiu mandado judicial
A operação foi conduzida pelo Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana, com apoio da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil, todos vinculados à Secretaria de Proteção ao Cidadão. Também participaram equipes das secretarias de Manutenção da Cidade, Saúde (por meio da Vigilância Sanitária), Apoio Social ao Cidadão e Mobilidade Urbana.
Como ocorre nessas ações intersecretariais, a entrada no imóvel foi respaldada por mandado judicial de ingresso forçado. A decisão foi tomada após denúncias registradas pela população na Central 156.
Segundo a Prefeitura, o imóvel era usado para armazenamento irregular de resíduos, o que justificou a intervenção pela possibilidade de impactos diretos no entorno.
Resíduos foram levados em oito caminhões e Prefeitura alerta sobre riscos
Os materiais recolhidos foram transportados em oito caminhões e tiveram destinação correta no aterro sanitário do município. A administração municipal destacou que o descarte irregular e o acúmulo descontrolado ampliam ameaças à saúde e à segurança da vizinhança.
Entre os riscos apontados estão o surgimento de escorpiões e outros animais peçonhentos, além da piora das condições de higiene e segurança. A Prefeitura também alerta que esse cenário favorece criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya.
Por isso, o município reforça que moradores podem colaborar denunciando imóveis em situação semelhante pela Central 156, disponível por telefone, site e aplicativo. A participação da comunidade é considerada fundamental para manter a cidade limpa, segura e saudável.
