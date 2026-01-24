Prefeitura retira 10 toneladas de lixo acumulado em uma única residência

Força-tarefa em São José dos Campos recolheu 10,7 toneladas de lixo em imóvel no Campo dos Alemães após mandado judicial

Gustavo de Souza - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Uma casa no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, virou alvo de uma operação após denúncias da população. Na terça-feira (13), uma força-tarefa da Prefeitura entrou no imóvel e retirou 10,7 toneladas de lixo acumulado no local.

A ação foi realizada com base em mandado judicial de ingresso forçado, expedido depois de registros feitos pela comunidade na Central 156. O responsável pela residência, que mora no imóvel, acompanhou todo o procedimento.

Com a operação, o município reforçou o combate ao acúmulo compulsivo de resíduos — prática considerada um risco para a saúde pública e para a segurança de quem vive no entorno.

Operação foi a segunda de 2026 e volume no ano já passa de 14 toneladas

A retirada no Campo dos Alemães foi a segunda ação desse tipo em 2026. Somando as operações já realizadas neste ano, a Prefeitura informou que o total de resíduos recolhidos em situações semelhantes ultrapassa 14 toneladas.

O histórico recente mostra que esse tipo de intervenção tem sido frequente. Em 2025, o município executou cinco operações, que resultaram em mais de 52 toneladas de materiais retirados de imóveis e terrenos usados para acúmulo compulsivo.

A Prefeitura trata essas ações como parte de uma estratégia para reduzir riscos sanitários e evitar que pontos críticos se tornem permanentes dentro dos bairros.

Força-tarefa reuniu várias secretarias e seguiu mandado judicial

A operação foi conduzida pelo Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana, com apoio da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil, todos vinculados à Secretaria de Proteção ao Cidadão. Também participaram equipes das secretarias de Manutenção da Cidade, Saúde (por meio da Vigilância Sanitária), Apoio Social ao Cidadão e Mobilidade Urbana.

Como ocorre nessas ações intersecretariais, a entrada no imóvel foi respaldada por mandado judicial de ingresso forçado. A decisão foi tomada após denúncias registradas pela população na Central 156.

Segundo a Prefeitura, o imóvel era usado para armazenamento irregular de resíduos, o que justificou a intervenção pela possibilidade de impactos diretos no entorno.

Resíduos foram levados em oito caminhões e Prefeitura alerta sobre riscos

Os materiais recolhidos foram transportados em oito caminhões e tiveram destinação correta no aterro sanitário do município. A administração municipal destacou que o descarte irregular e o acúmulo descontrolado ampliam ameaças à saúde e à segurança da vizinhança.

Entre os riscos apontados estão o surgimento de escorpiões e outros animais peçonhentos, além da piora das condições de higiene e segurança. A Prefeitura também alerta que esse cenário favorece criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya.

Por isso, o município reforça que moradores podem colaborar denunciando imóveis em situação semelhante pela Central 156, disponível por telefone, site e aplicativo. A participação da comunidade é considerada fundamental para manter a cidade limpa, segura e saudável.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!