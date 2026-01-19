Adeus, lixo com mau cheiro: truque para não ser mais pego de surpresa nem precisar de aromatizador de ambiente

Neutralize odores da lixeira com um truque simples usando bicarbonato e papel, solução ideal para quem busca uma casa sempre perfumada e prática

Gustavo de Souza - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Morar sozinho ou em famílias pequenas traz uma liberdade incomparável na organização do lar, mas também apresenta desafios logísticos que a maioria das pessoas ignora. Um dos problemas mais comuns e incômodos é o odor da lixeira.

Como o volume de resíduos é menor, o saco de lixo demora mais para encher e não é descartado diariamente. Isso resulta em um mau cheiro se espalha pela cozinha, tornando o ambiente desagradável.

Para combater esse problema, uma técnica compartilhada por especialistas em organização e viralizada nas redes sociais promete acabar com o “cheiro de lixo” de forma definitiva.

O método utiliza itens básicos da despensa, atacando a causa do odor em vez de apenas mascará-lo com perfumes artificiais, proporcionando uma sensação de limpeza prolongada.

A ciência do bicarbonato contra os odores

O grande segredo dessa técnica reside na neutralização química. O primeiro passo é garantir que a lixeira esteja completamente limpa e seca.

Após colocar o saco de lixo, a orientação é forrar o fundo com algumas folhas de jornal ou papel-toalha. Por cima dessa camada, polvilhe duas ou três colheres de sopa de bicarbonato de sódio.

O papel absorve qualquer líquido que possa vazar (o famoso chorume), enquanto o bicarbonato de sódio atua neutralizando as moléculas de odor ácidas e básicas, impedindo que o cheiro suba ao abrir a tampa.

Para quem busca um cuidado extra, essa mistura pode ser colocada até mesmo entre o fundo da lixeira e o saco plástico, criando uma barreira dupla de proteção.

Higienização profunda e estratégica

Embora o truque do bicarbonato seja altamente eficaz, ele não substitui a manutenção periódica do recipiente. Especialistas em limpeza reforçam que o ideal é higienizar a lixeira por dentro e por fora a cada troca de saco.

Para uma limpeza mais profunda, que deve ocorrer a cada 15 ou 20 dias, existe uma mistura caseira potente: água, vinagre branco e um pouco de detergente neutro.

Utilizar um borrifador para aplicar essa solução facilita o alcance nos cantos mais difíceis. Após deixar agir por alguns minutos, basta remover o excesso com um pano ou esponja.

O vinagre ajuda a desinfetar e eliminar bactérias que causam o cheiro residual, mantendo o plástico da lixeira livre de impregnações por muito mais tempo.

Finalização com fragrâncias naturais

Para aqueles que não abrem mão de uma casa com “cheiro de limpeza”, é possível elevar o nível do truque. Antes de fechar o saco de lixo ou colocá-lo no balde, você pode adicionar discos de algodão embebidos em algumas gotas de óleo essencial de sua preferência — como limão, lavanda ou eucalipto.

Colocar esse algodão entre a lixeira e o saco plástico garante que, toda vez que a tampa for levantada, um aroma agradável seja liberado, dispensando o uso de aromatizadores de ambiente industriais, que muitas vezes são caros e pouco duradouros.

Com essas pequenas mudanças de hábito, a cozinha deixa de ser um local de preocupação com odores e passa a ser um ambiente sempre convidativo.

