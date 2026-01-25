Adeus, pregador de roupa: o jeito mais simples de fechar alimentos abertos
Com um item comum da cozinha, é possível fechar embalagens abertas de forma rápida e eficiente
Quem nunca abriu um pacote de arroz, feijão, café ou salgadinho e ficou sem saber como fechar depois?
Muitas pessoas recorrem a pregadores de roupa, elásticos ou até dobram a embalagem de qualquer jeito, o que nem sempre funciona e pode comprometer a conservação dos alimentos.
Um truque simples, que tem circulado nas redes sociais, mostra que é possível resolver o problema usando apenas a boca de uma garrafa PET.
A ideia dispensa acessórios extras e ajuda a manter os alimentos bem fechados, evitando umidade, insetos e desperdício.
O método é fácil. Basta cortar a parte superior da garrafa PET, incluindo o gargalo e a tampa.
Em seguida, a boca da embalagem do alimento é passada por dentro do gargalo, dobrada para fora e, por fim, fechada com a própria tampa da garrafa.
O resultado é uma vedação firme e reutilizável.
Além de prático, o truque também é sustentável, já que reaproveita um material que normalmente seria descartado. Ele funciona bem com pacotes de grãos, farinha, açúcar, café e outros alimentos secos que precisam ser armazenados corretamente após abertos.
A dica é especialmente útil para quem busca soluções simples no dia a dia da cozinha, sem gastar dinheiro com potes ou organizadores.
Com um item comum e poucos segundos, o alimento fica bem fechado e protegido.
