Adeus, pregador de roupa: o jeito mais simples de fechar alimentos abertos

Com um item comum da cozinha, é possível fechar embalagens abertas de forma rápida e eficiente

Layne Brito - 25 de janeiro de 2026

Quem nunca abriu um pacote de arroz, feijão, café ou salgadinho e ficou sem saber como fechar depois?

Muitas pessoas recorrem a pregadores de roupa, elásticos ou até dobram a embalagem de qualquer jeito, o que nem sempre funciona e pode comprometer a conservação dos alimentos.

Um truque simples, que tem circulado nas redes sociais, mostra que é possível resolver o problema usando apenas a boca de uma garrafa PET.

A ideia dispensa acessórios extras e ajuda a manter os alimentos bem fechados, evitando umidade, insetos e desperdício.

O método é fácil. Basta cortar a parte superior da garrafa PET, incluindo o gargalo e a tampa.

Em seguida, a boca da embalagem do alimento é passada por dentro do gargalo, dobrada para fora e, por fim, fechada com a própria tampa da garrafa.

O resultado é uma vedação firme e reutilizável.

Além de prático, o truque também é sustentável, já que reaproveita um material que normalmente seria descartado. Ele funciona bem com pacotes de grãos, farinha, açúcar, café e outros alimentos secos que precisam ser armazenados corretamente após abertos.

A dica é especialmente útil para quem busca soluções simples no dia a dia da cozinha, sem gastar dinheiro com potes ou organizadores.

Com um item comum e poucos segundos, o alimento fica bem fechado e protegido.

