A técnica de jardineiro para manter planta viva por dias sem regar usando garrafa PET

Truque simples e sustentável ajuda a manter a terra úmida por mais tempo e é ideal para quem vai viajar ou esquece de regar as plantas

Layne Brito - 08 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução)

Manter as plantas saudáveis nem sempre é fácil, especialmente para quem passa muito tempo fora de casa ou esquece da rotina de regas.

Pensando nisso, jardineiros ensinam uma técnica simples, barata e eficiente que utiliza garrafa PET para manter a planta viva por vários dias sem precisar regar diariamente.

O método funciona como um sistema de irrigação caseiro e gradual. A ideia é aproveitar uma garrafa plástica, que libera água aos poucos diretamente na raiz da planta, evitando desperdício e garantindo que o solo permaneça úmido por mais tempo.

Além de prático, o truque também é sustentável, já que reutiliza um material que normalmente iria para o lixo.

A técnica é indicada para plantas em vasos, jardineiras e até pequenos canteiros. Ela ajuda especialmente em períodos de calor intenso, quando a evaporação da água acontece mais rápido, ou durante viagens curtas, quando não há ninguém para cuidar das plantas.

Para aplicar o método, basta encher uma garrafa PET com água e fazer pequenos furos na parte inferior ou nas laterais próximas ao fundo.

Em seguida, a garrafa deve ser colocada de cabeça para baixo ou parcialmente enterrada no solo, bem próxima ao pé da planta. Dessa forma, a água vai sendo liberada lentamente, mantendo a umidade necessária para as raízes.

Jardineiros explicam que o tamanho e a quantidade de furos influenciam na velocidade da irrigação. Furos menores garantem que a água dure mais dias, enquanto furos maiores liberam a água mais rapidamente.

O ideal é testar e ajustar de acordo com o tipo de planta e o clima da região.

Esse truque funciona bem para plantas ornamentais, ervas, temperos e até hortaliças. Entretanto, é importante lembrar que ele não substitui totalmente os cuidados regulares, como adubação e exposição correta ao sol.

Simples, econômico e eficiente, o uso da garrafa PET se tornou um grande aliado de quem quer manter as plantas bonitas e vivas, mesmo longe de casa.

