Goiânia e Anápolis podem registrar até 150 mm de chuva durante a semana, alerta meteorologia

Conforme o Cimehgo, padrão de chuvas está associado à combinação de calor intenso e elevada umidade

Augusto Araújo - 25 de janeiro de 2026

Chuva em Anápolis. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Goiânia e Anápolis devem enfrentar uma semana de atenção redobrada, devido ao avanço de um período de instabilidade severa em Goiás.

Conforme uma previsão divulgada pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), os maiores acumulados de chuva podem superar os 150 mm Goiânia e Anápolis podem registrar até 150 mm de chuva durante a semana, alerta Cimehgoem amplas áreas das regiões Norte, Centro e Sudoeste do estado.

Dessa forma, por estarem na região Central de Goiás, a Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis estão sob alerta de chuvas fortes em curto intervalo de tempo.

Nas regiões Sul e Leste, os volumes previstos variam entre 50 e 100 mm ao longo da semana.

Já em faixas do Nordeste goiano, os acumulados podem chegar a cerca de 50 mm, mantendo o estado em atenção, principalmente em áreas urbanas mais sensíveis.

O padrão de chuvas, conforme o Cimehgo, está associado à combinação de calor intenso e elevada umidade, condição que favorece a formação de núcleos convectivos mais organizados e intensos.

Diante disso, não está descartada a ocorrência de tempestades localizadas, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e chuva forte em curto período.

Com a previsão, a orientação é para que moradores de Goiânia, Anápolis e demais municípios goianos acompanhem os alertas meteorológicos e adotem medidas preventivas, especialmente em regiões com histórico de alagamentos, enxurradas e quedas de árvores.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!