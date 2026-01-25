Goiânia pode receber megacomplexo cultural em homenagem à música sertaneja

Com investimento estimado em R$ 60 milhões, espaço contará com bar, além de estúdios, salas de aula e áreas destinadas a workshops

Gabriella Pinheiro - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Fazendo jus ao título de capital da música sertaneja, Goiânia pode estar próxima de receber um complexo cultural dedicado ao ritmo. A informação foi divulgada com exclusividade pelo Jornal Opção.

De acordo com a publicação, a Prefeitura de Goiânia planeja a criação do Museu da Música Sertaneja, que deverá ser instalado no Parque de Exposições Agropecuárias. O projeto prevê um investimento estimado em R$ 60 milhões.

A proposta inclui a implantação de um complexo cultural de grande porte, com arena para até 4 mil pessoas, museu interativo e um túnel imersivo equipado com painéis de LED.

O espaço também deverá contar com bar com música sertaneja 24 horas, rooftop com capacidade para 250 pessoas, além de estúdios, salas de aula e áreas destinadas a workshops e transmissões ao vivo.

Há ainda a possibilidade de o prédio ter formato de ferradura, com uma viola caipira como porta de entrada. A parte externa seria construída em aço corten, material que simula o efeito de ferrugem, remetendo à estética de uma ferradura.

No total, o complexo terá 19 mil metros quadrados, incluindo um edifício de 4,5 mil metros quadrados e estacionamento com capacidade para 250 veículos.

Em relação à estrutura, o projeto prevê três pavimentos e um mirante. O térreo abrigaria parte do museu, incluindo um “hall da fama” com bonecos de cera de artistas consagrados e um túnel imersivo em formato de sanfona.

A arena para até 4 mil pessoas também faz parte do projeto, além de espaços destinados a lojas, bar e restaurante típico. No pavimento superior, estariam localizados os estúdios de gravação, salas para workshops e ambientes voltados a palestras e transmissões ao vivo.

Já o topo do edifício deverá receber um rooftop com inspiração nas cidades de Nova Iorque e São Paulo.

